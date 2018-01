L'estrena de «7 raons per fugir» està prevista per a final d'any

Esteve Soler, acompanyat dels també manresans Gerard Quinto i David Torras, es va estrenar l'octubre passat en la direcció del seu primer llargmetratge, la comèdia negra 7 raons per fugir (de la societat), que es va rodar en català i en castellà a Manresa, Berga i Terrassa, amb un repartiment coral encapçalat per noms com Emma Suárez, Sergi López i David Verdaguer. Amb un guió de Soler, que parteix de la seva reeixida trilogia de les Contres, el dramaturg signa una història que «aborda els pilars de la societat»a través de set històries. El rodatge va acabar a final de novembre i el film està en procés d'edició. L'estrena està prevista per al darrer trimestre d'aquest any. La coproducció del film és de les barcelonines Compacto, cooperativa audiovisual amb Aritz Cirbián al capdavant, i No Hay Banda, amb Martín Samper.