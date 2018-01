Mor als 46 anys Dolores O'Riordan, veu i ànima de The Cranberries

Dolores O'Riordan, la veu i l'ànima de The Cranberries, una de les bandes icòniques dels noranta, amb més de 40 milions de discos venuts, va morir ahir als 46 anys, segons va informar en un comunicat el representant del grup irlandès, sense especificar la causa de la seva mort.

L'artista, intèrpret d'èxits com Linger i Zombie, era a Londres per realitzar una breu sessió de gravació. Segons el Daily Mail, que citava com a font la policia metropolitana, O'Riordan va ser trobada morta a les 9 del matí a l'habitació de l'hotel on s'allotjava, a Park Lane.

El comunicat del representant afegia que «la familia està destrossada per la notícia i demana privacitat en aquests difícils moments». O'Riordan, diagnosticada de trastorn bipolar, es va divorciar fa tres anys de Don Burton, pare dels seus tres fills i exmànager de Duran Duran. El grup ja va posposar la gira europea el maig de l'any passat per la salut d'O'Riordan.

La més petita de set germans, O'Riordan va néixer el 1971 a Ballybricken, un petit poble als afores de Limerick. Amb The Cranberries van saltar a la fama el 1993, amb el seu primer àlbum, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? , que incloïa temes com Linger o Deams, però l'èxit rotund els va arribar un any més tard amb el senzill Zombie, de l'àlbum No Need to Argue, una cançó protesta sobre els enfrontaments entre catòlics i protestants a Irlanda del Nord. El grup va treure tres àlbums més i es va acomiadar temporalment el 2003. O'Riordan va engegar la seva carrera en solitari i va propiciar dos retorns més amb The Cranberries, el darrer el 2017 amb un àlbum fonamentalment acústic, Something Else.