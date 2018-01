La revista Dovella presenta avui el seu número 122 amb una xerrada sobre els Andreu

Avui, a 2/4 de 8, el Centre Cultural del Casino acollirà la presentació del número 122 de la revista Dovella, que edita el Centre d'Estudis del Bages. La presentació de la revista anirà a càrrec de la seva directora Gal·la Garcia i seguirà una conferència de la historiadora Raquel Valdenebro sobre els «Andreu, prohoms de la ciutat de Manresa a l'època medieval» i un membre dels quals, Galceran Andreu, té a la capital del Bages un carrer que porta el seu nom.

La revista de 56 pàgines presenta, a més de l'article dels Andreu, un de Francesc Agustí sobre els retaules dominics Sant Pere Màrtir; un altre de salut i medi ambient a la Manresa obrera de finals del XIX, que signa Montse Perramon; un estudi sobre el camí de Can Maçana, la primera carretera del Bages, de Jordi Piñero; un article sobre l'empremta de Puig i Cadafalch a Can Jorba de Santpedor, a càrrec de Mireia Vila i Jordi Falip i un altre de Joan Vilamala sobre Manresa vista com la Covadonga Catalana.

Completen aquest número de la revista, nascuda el 1981, les seccions habituals: document inèdit, notícia del museu i imatge de l'arxiu així com una llistaa de monografies locals publicades al Bages i Moianès al llarg de l'any passat. El preu és de 8 euros.