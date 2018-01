U2 tornarà a actuar a Madrid, 13 anys després

La mítica banda de rock irlandesa U2 ha anunciat aquest dimarts una sèrie de concerts exclusius als Estats Units i a Europa dins de la seva gira 'U2 Experience + Innocence' que arrencarà a Tulsa (Oklahoma) el 2 de maig. En els mesos de setembre i octubre el grup oferirà un total de 13 concerts a Alemanya, França, Portugal, Espanya, Dinamarca, Holanda, Itàlia i Regne Unit.

Després de 13 anys els fans madrilenys del quartet tindran l'oportunitat de gaudir en directe de 'Sunday Bloody Sunday', 'With or Without you', 'Where the Streets Have No Name' i els temes del nou disc de la banda irlandesa, 'Songs of Experience'; serà el 20 de setembre al WiZink Center de Madrid.

Les entrades per al concert de Madrid es podran adquirir a partir de les 10 h del divendres 26 de gener a través de doctormusic.com, livenation.es i ticketmaster.es. El preu de les entrades oscil·larà entre els 35 euros i els 195 euros (despeses de distribució no incloses). Es podrà adquirir un màxim 4 entrades per persona. També hi haurà disponibles Packs Vip per a aquest concert. Els usuaris de U2.com podran accedir a una prevenda des del dijous 18 de gener a les 10:00 hores fins al dissabte 20 de gener a les 17:00 hores.

A més, aquells que van adquirir l'àlbum 'Songs of Experience' mitjançant reserva prèvia a fnac.es abans del 30 de novembre de 2017 a Espanya, Regne Unit, Alemanya, França, Portugal, Dinamarca, Itàlia, Irlanda i Holanda, seran elegibles per optar a una prevenda, que es durà a terme des del dilluns 22 de gener a les 9:00 hores fins al dimecres 24 de gener a les 17:00 hores. Aquesta prevenda es realitzarà mitjançant un codi que rebran per correu electrònic, que tindrà un límit de 2 entrades per persona i estarà subjecte a disponibilitat d'existències.