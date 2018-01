Dolores O'Riordan havia de gravar una versió de «Zombie» el dia que va morir

La banda de metal Bad Wolves va revelar ahir que la cantant de The Cranberries, Dolores O'Riordan, que va morir dilluns de manera sobtada als 46 anys, havia de gravar aquell dia a Londres les veus per a una versió del gran èxit de la banda irlandesa, Zombie, reinterpretada per Bad Wolves. El cantant de la banda, Tommy Vext, explicava que « Zombie és una cançó increïblment personal i nosaltres sempre que sentim la cruesa i l'honestedat que ella projectava a l'escenari i en les seves gravacions pensem que és el que tots els grups hauríem d'aspirar a tenir. Quan vam saber que O'Riordan volia cantar en la nostra versió va ser el compliment més gran que una banda pot rebre».

La mort d'O'Riordan, de la qual de moment no ha transcendit la causa, no està sent tractada com a sospitosa per la policia metropolitana de Londres. El funeral per la icònica veu de The Cranberries se celebrarà a Irlanda, on va néixer el 1971.