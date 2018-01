Montserrat Ràdio deixa d'emetre per la FM i es difondrà per Internet

L'emissora Montserrat Ràdio ha deixat d'emetre per la FM aquesta setmana i centra en exclusiva la seva difusió a través d'Internet, www.montserratradio.cat o bé www.montserratcomunicacio.cat. Fonts de l'abadia de Montserrat argumenten que l'abast del dial de la FM era «molt local i limitat a l'àrea de Manresa» i que el públic de l'emissora montserratina és «bàsicament a Internet», un espai virtual amb abast global. A la xarxa, el producte «continuarà sent el mateix, amb els oficis religiosos, els programes i l'oferta musical».

A més, a través d'Internet, com ja passava fins ara, també es poden veure vídeos de les misses. I pel que fa als programes, ha detectat que el públic ja se'ls descarrega per escoltar-los a l'hora que desitja. D'altra banda, com ja passava abans de la creació de Montserrat Ràdio, els oficis de Montserrat també es retransmeten per Ràdio Estel, una emissora «amb més presència al territori». La llicència de Montserrat Ràdio per obtenir el dial 100.6 FM es va demanar al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), ara farà una desena d'anys, a càrrec d'una societat creada a parts iguals entre l'abadia de Montserrat i el grup manresà de comunicació Taelus. Ara, de la programació del dial, se n'ha passat a encarregar el Grup Taelus. I la societat es manté, continuant la col·laboració entre les dues parts.

Així, el buit que ha deixat Montserrat Ràdio al 100.6 FM ja ha estat omplert per la programació d'M-80. El dial permet al Grup Taelus oferir «aquest producte de la Cadena SER, que fins ara no s'escoltava bé al territori», segons ha explicat Pilar Goñi, directora de l'empresa manresana de comunicació. M-80 Catalunya Central és una fórmula musical amb els principals èxits dels anys 70, 80, 90 i 2000. Com altres emissores de música, ofereix un magazín de 6 a 10 del matí, però hi predomina la música. La nova oferta del Grup Taelus en ràdio s'afegeix a Ràdio Manresa-SER (1.539 AM-95.8 FM), 40 Principals Catalunya Central (91,7 FM) i Cadena Dial Catalunya Central (106.8 FM).