Pep Farrés: «El projecte ens enriqueix com a artistes»

Després d'Equilibristes (2011), La visita de la vella dama és el segon muntatge específicament adreçat al públic adult de Farrés Brothers. Tal com va explicar a Regió7 Pep Farrés, membre de la companyia i, alhora, director artístic de La Mostra de teatre infantil i juvenil d'Igualada, «el text de La visita de la vella dama ens persegueix des de fa temps. Ja quan estàvem a l'Institut del Teatre ens va interessar, i fa cinc o sis anys vam intentar presentar la nostra proposta a diversos llocs, però no ens en vam sortir. Ara ja som més coneguts i hem pogut tirar endavant el projecte».

Farrés Brothers s'ha fet un nom en l'escena catalana sobretot en el camp del teatre infantil i familiar, si bé «nosaltres sempre treballem amb el màxim rigor, no distingim, la diferència està en qui hi ha a la platea». El repertori de muntatges creats en una dècada i mitja presenta diverses estrenes inicialment pensades per als infants que tracten temes que interessen a tots els públics. «A La maleta de l'Agustí, que no hi va haver manera de portar a Barcelona, tractàvem del fotògraf Agustí Centelles, que va estar en un camp de refugiats, i a OVNI vam tocar el tema del maltractament dels nens». La visita de la vella dama «ens eixampla» l'horitzó com a companyia.