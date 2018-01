El cicle «Lletres i vins» du activitats durant el gener a sis biblioteques del Bages

Les biblioteques d'Artés, Avinyó, Navarcles, el Pont de Vilomara, Sant Fruitós de Bages i la que hi ha a l'Ateneu les Bases de Manresa són escenari, fins a final de mes, d'una nova edició del cicle «Lletres i vins», que marida la literatura amb la cultura vitivinícola.

Amb el títol El Bages al paladar, avui (19 h) tindrà lloc a l'Ateneu les Bases un tast de vins i productes alimentaris conduït per Joan Soler, de la DO Pla de Bages, i Alba Rojas, de MengemBages. Per participar-hi cal fer una inscripció prèvia. Demà, a les 20 h, a la Biblioteca Sant Valentí de Navarcles se celebrarà la xerrada Gran reserva de l'òpera, a càrrec del divulgador musical David Puertas. Els participants (amb inscripció prèvia) podran fer un tast de vins del celler Fargas-Fargas. La mateixa xerrada tindrà lloc l'endemà, dissabte, a les 12 h, a la biblioteca de Sant Fruitós, a càrrec del Nou Celler i el Mas de Sant Iscle.

El nou celler les Acàcies es donarà a conèixer diumenge (18 h) amb un concert recital al Catalunya, d'Avinyó. Es farà un tast i Celeste Alias, Laia Noguera i Santi Careta donaran vida als poemes de Montserrat Abelló. El preu de l'entrada és de 6 euros.