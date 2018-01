Josep Maria Pou porta al Teatre Goya una adaptació de la novel·la «Moby Dick»

Josep Maria Pou caracteritzat com a capità Ahab.

Josep Maria Pou caracteritzat com a capità Ahab. ACN

L'actor Josep Maria Pou porta al Teatre Goya a partir del 19 de gener una adaptació de la novel·la de l'escriptor Herman Melville 'Moby Dick'. El text, de Juan Cavestany, ha estat presentat aquest dimecres al migdia al Museu Marítim de Barcelona. El muntatge, dirigit per Andrés Lima, està inspirat en la figura del capità Ahab -interpretat per Josep Maria Pou- i posa sobre l'escenari la seva lluita contra la balena blanca. També convida l'espectador a fer un viatge a les profunditats de la bogeria d'un home capaç de tot per satisfer la seva obstinació, fins i tot d'enviar a la mort tota una tripulació, interpretada pels actors Jacob Torres i Oscar Kapoya. En aquest sentit, Lima ha afirmat que l'espectacle és "una peça d'orfebreria centrada en la mirada embogida d'Ahab".

El director de l'obra també ha indicat que el text ofereix una visió sobre l'ésser humà "davant la mort", atès que es tracta d'una "agonia" situada "entre dos mons: el bé i el mal".

De la seva banda, Josep Maria Pou, actor i director artístic del Teatre Goya, ha afirmat que s'enfronta a un dels personatges més importants de la literatura universal coincidint amb els seus cinquanta anys dalt dels escenaris. "La magnitud d'Ahab em fa pensar que estic fent un personatge de Shakespeare, que connecta directament amb personatges que he representat com el rei Lear i Orson Welles", ha indicat.

L'actor protagonista ha afegit que s'ha sorprès amb ell mateix a l'hora de "perdre el món de vista sobre l'escenari". I ha assegurat que Ahab és un personatge "que t'arrossega i que només es pot fer si al començar la funció et situes a la vora de l'abisme".