Els arguments per al nou Amat-Piniella

Deia Hemingway, com recordava Jordi Estrada, que «el vi és la cosa més civilitzada del món». I dimecres, a la sala d'actes del Casino de Manresa, plena de gom a gom, tothom hi va estar plenament d'acord. Començant pels autors finalistes del divuitè Premi Joaquim Amat-Piniella –que es lliurarà el 22 de febrer–, continuant per la sommelier Anna Castillo i acabant pel públic, que, amb la copa a la mà, va degustar quatre vins del celler bagenc Abadal, un per cada obra finalista.

Un Abadal Blanc per a Argelagues, de Gemma Ruiz: «jove, nítid»; un Abadal Rosat per a L'últim passatge de Walter Benjamin, d'Enric Umbert: «fresc, marida amb tot»; un Abadal Franc per a La sorra vermella, de J. N. Santaeulàlia: «amb volum, amb sensació balsàmica»; i un Abadal Criança per a Allò que va passar a Cardós, de Ramon Solsona: «intens, aspre». A la taula, a banda i banda, els escriptors manresans Llorenç Capdevila i Jordi Estrada, en representació dels promotors del premi, Òmnium Bages-Moianès, i, al mig, Umbert, Santaeulàlia i l'editor de Proa, Josep Lluch, que va llegir les paraules de Ruiz i Solsona, ella a Nova York, on està «encarrilant» el que serà la seva segona novel·la, i ell a Porto «visitant la seva filla».

Tots tres van defensar, entre glop i glop, el perquè són els autors de les obres finalistes d'un premi que per dotzè any consecutiu es concedirà a una obra ja publicada. Què tenen en comú? A banda d'explicar els canvis viscuts al segle XX, les quatre són novel·les, segons Capdevila, «amb elements pocs convencionals». De la «prosa poètica» d'Umbert, a «l'estructura narrativa» de Santaeulàlia, passant pel «trencaclosques» de Solsona i acabant per «l'escriptura oral» de Ruiz.



Heroïnes amb espardenyes

Obria el torn Lluch en nom de Gemma Ruiz (Sabadell, 1975) amb Les argelagues –un títol que no podia ser cap altre, va explicar l'editor– i que, en paraules de Ruiz, trobava l'explicació: «les argelagues són els arbustos supervivents per excel·lència». Perquè les argelagues de la novel·la són, com l'autora explica a la dedicatòria del seu debut, «totes les Remeis, les Roses i les Nines a qui el pare, el germà, l'home, l'amo, l'església o la història han tapat la boca. Perquè elles també han fet aquesta terra». Són unes «heroïnes amb espardenyes» amb qui els lectors recorren pràcticament tot el segle XX. Començant a Castellterçol i partint de les vides de les dones de la família de Ruiz, l'autora fa un homenatge a les dones que no entren en els llibres d'història. I ho fa amb un punt diferencial: una llengua oral traslladada al paper, «la llengua de la cara B de la història».



Amable Walter Benjamin

Sense gaires incògnites pendents sobre la mort del pensador alemany d'origen jueu Walter Benjamin –va suïcidar-se amb una sobredosi de morfina el 1940 a Portbou, davant l'ordre de ser repatriat l'endemà– arribava el moment d'Enric Umbert (Barcelona, 1958) amb L'últim passatge de Walter Benjamin, un llibre «sobre un filòsof escrit per un poeta», com va definir Estrada, i el debut en la narrativa d'un autor que ha volgut traslladar al paper les últimes 48 hores de Benjamin d'una manera «detallada i molt documentada».

Un relat propi, amb salts enrere en el temps, per introduir el pensament i els records d'un dels grans teòrics de la modernitat amb una vida de «desencerts i fracassos». Perquè la intenció de l'autor és clara: «apropar el lector de forma amable als pensaments i la biografia d'un filòsof» que «ho tocava tot»: pensament sense fronteres que cavalcava per diferents disciplines en una Europa d'entreguerres.

Pel relat d'Umbert van desfilar personatges com Baudelaire; Lisa Fittko, que va ajudar Benjamin a travessar el Pirineu i que en va deixar constància a De Berlín a los Pirineos, que Umbert va considerar un «referent» en l'escriptura de la seva novel·la; la letona Asja Lacis, que l'introdueix al comunisme i que serà l'amant que «més el va influir», i Kafka, amb qui Umbert s'inventa una trobada que mai no va existir. Una llicència que continua amb la maleta que duia el filòsof (un objecte «més important que ell mateix») i en la qual fa aparèixer l'aquarel·la Angelus Novus de Klee.



Mirada als perdedors



El color violaci de l'Abadal Franc va precedir la La sorra vermella de J. N. Santaeulàlia (Banyoles, 1955), que va recordar el maridatge entre vi i literatura amb el poema de Josep Carner Els raïms immortals. La sisena novel·la de Santaeulàlia recull la història de dos anarquistes a l'exili que decideixen tornar a Barcelona per recuperar la filla d'un d'ells, adoptada per una família benestant. Una mirada calidoscòpica als perdedors, personatges amb una «àurea especial per aparèixer en la literatura» en una obra «vertebrada» en la «història de dos amics».

Santaeulàlia estén les paraules a molts indrets, molts personatges, diferents punts de vista i amb fragments en anglès, francès i castellà. I de la petita història a la gran, amb la intenció de «fer un fresc de la guerra civil i de la post-guerra intentant posar-me en la pell de totes les víctimes». Santaeulàlia va reivindicar les novel·les ambientades en la guer-ra civil: «va ser una època decisiva sense la qual no s'explica el que ens afecta avui dia». I va citar Rodoreda: «una novel·la són paraules». Per al banyolí, l'escriptor posa «l'èmfasi en el maneig del llenguatge i dels personatges, fantasmes verbals que en les grans novel·les acaben sent de carn i ossos».



Ficció molt de veritat



Ramon Solsona (Barcelona, 1950), en veu de Josep Lluch, acabava la ronda amb Allò que va passar a Cardós, una obra de ficció en un «marc geogràfic i un context autèntic». Un trencaclosques que pren com a punt de partida les obres hidroelèctriques de la vall del Cardós del 59 al 74 per fer un «mosaic» representatiu de l'època: nadius, emigrants, guàrdies civils, mossens... Una novel·la «coral» amb «un centenar de peces que encaixen les línies argumentals». D'un assassinat inicial a l'ascens i davallada de la prosperitat a la vall del Cardós, la novel·la es mou entre el «record i l'enyorança». Els personatges i els fets són ficció, però en les presentacions de la novel·la als clubs de lectura, Solsona es va trobar amb sorpreses com la «coincidència amb fets i persones que no coneixia». Raonament final: «la gràcia de les novel·les és que a base d'explicar mentides surten les veritats».