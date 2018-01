La Beckett dedica un cicle a l'autor Josep Maria Miró amb una estrena i una reposició

La Sala Beckett ha programat un cicle dedicat a l'obra del dramaturg Josep Maria Miró del 24 de gener al 25 de febrer. La programació inclou l'estrena de la nova obra Olvidémonos de ser turistas –una coproducció amb el Teatro Español– escrita pel dramaturg expressament per a l'ocasió, recupera l'espectacle Nerium Park i també aprofundeix en el valor del conjunt de l'obra de Miró amb un curs, dues lectures dramatitzades de textos escollits per l'autor, dues xerrades sobre la seva obra i col·loquis postfunció. Les activitats estan programades conjuntament amb el Teatre Nacional de Catalunya, on el mes de maig es podrà veure Temps salvatge, dirigit per Xavier Albertí.

La directora argentina Gabriela Izcovich i l'actriu Lina Lambert van proposar a Miró que escrivís un text que s'aixequés amb la participació de Barcelona, Madrid i Argentina. La idea finalment es va materialitzar amb la Sala Beckett i el Teatro Español. El repartiment es completa amb Pablo Viña, actor madrileny, i Eugenia Alonso i Esteban Meloni, actors argentins que han format part de la versió argentina d' El principi d'Arquímedes a Buenos Aires. En l'obra, una parella de Barcelona està de vacances a la ciutat de Foz do Iguaçu (Brasil), on té lloc el xoc, al principi aparentment inofensiu, d'un matrimoni que fa gairebé trenta anys que estan junts.

Nerium Park es va estrenar al Festival Grec del 2014 però l'obra no va fer temporada a Barcelona. Dirigida pel mateix Josep Maria Miró, la peça està protagonitzada per una parella, en Gerard (Roger Casamajor) i la Marta (Alba Pujol), que s'han traslladat a una flamant urbanització acabada de construir. Tots dos són joves, tenen feina i volen millorar socialment, però no haurà passat ni un mes de la seva arribada quan s'adonaran que res és com s'esperaven que seria.