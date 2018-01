Entrades exhaurides en l'espectacle en suport a Lluís Puig

El Centre Cultural Terrassa acull avui un espectacle de música i literatura en suport del conseller Lluís Puig, actualment exiliat a Brussel·les, amb les 733 entrades exhaurides. El muntatge, en el qual hi participen nombrosos artistes catalans, recaptarà fons per a la caixa de solidaritat. En la direcció artística hi ha el musicòleg manresà Oriol Pérez.