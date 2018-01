Random House homenatja Francisco Ibáñez en el 60 aniversari de Mortadel·lo i Filemó

Random House ha homenatjat aquest divendres al matí el dibuixat barceloní Francisco Ibáñez amb motiu del 60 aniversari de la seva creació més popular, els personatges Mortadel·lo i Filemó. L'acte ha tingut lloc a l'hotel Casa Fuster de la capital catalana.

Les primeres vinyetes dels dos detectius es van publicar el 20 de gener del 1958. Des d'aleshores han passat per diverses etapes, sempre marcades per l'humor més esbojarrat, que han desembocat en les trames actuals, vinculades, sempre des del punt de vista particular de l'autor, a esdeveniments de la vida real. B Comics, antiga Editorial Bruguera, ara en mans de Random House, celebra aquest any el 60 aniversari dels dos personatges amb l'edició de cinc volums especials. La celebració ja ha començat a finals del 2017 amb la publicació de dues antologies de repàs de la història dels dos detectius.

En paral·lel, l'editorial també preveu publicar aquest any un volum recopilatori d'un altre personatge ideat per Francisco Ibáñez, Rompetechos.