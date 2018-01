El Memorial Modest Francisco premia Juan Pedro Trejo i Yolanda Luque

L'Espai 7 del Casino es va omplir ahir en l'acte de lliurament de premis del 12è Concurs Fotogràfic Memorial Modest Francisco, que va inaugurar, també, l'exposició amb les obres participants, que es podran veure fins al 4 de febrer, de 18 a 21 h, tret dels dilluns.

Dels autors guardonats, únicament hi va assistir la guanyadora del primer premi de tema lliure, Yolanda Luque Ledesma, de Castellbisbal, que se'n va fer mereixedora amb l'obra Pere Lachaise. Luque també va participar en el premi especial El Nen, que es va endur el madrileny Juan Pedro Trejo Legido, amb l'obra El niño. Quant a la resta de guardons, el segon premi de tema lliure va ser per a Antonio Atanasio Rincón, de Villarubia de los Ojos (Ciudad Real), amb Mi soledad; i el tercer se'l va endur Ángel J. Gonzalo Tobajas, també de Ciudad Real, amb una obra sense títol. Enguany hi han participat 72 fotògrafs, 24 més que en l'edició anterior, i el jurat ha valorat 146 obres de tema lliure i 127 d'El Nen. El jurat el formaven Miquel Estrada, Ramon Subirana i Àngel Gallardo.