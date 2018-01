Un portentós Gary Oldman en la pell de churchill

el instante más oscuro

? Gran Bretanya, 2018. Biografia, històrica. 126 minuts. Direcció: Joe Wright. Guió: Anthony McCarten. Intèrprets: Gary Oldman (Winston Churchill), Kristin Scott Thomas (Clementine Churchill), Ben Mendelsohn (rei Jordi VI), Lily James (Elizabeth Layton), Ronald Pickup (Neville Chamberlain). Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera).



Winston Churchill (1874-1965), un dels polítics més emblemàtics del segle XX, ha ressuscitat cinematogràficament el 2017: dues pel·lícules biogràfiques sobre aquesta controvertida personalitat s'han estrenat en pocs mesos. No és cap casualitat ni aquesta febre pel mandatari britànic, ni que en el darrer any hagi aparegut també un altre llargmetratge ( Dunkerque) que recrea un dels moments més crucials de la seva agitada carrera pública.

En una època marcada per la crisi (i el desconcert) del Brexit, els directors anglesos evoquen el passat més gloriós del seu país (la resistència al nazisme, en la Segona Guerra Mundial) per bastir unes reivindicacions carregades d'un esperit inequívocament patriòtic. El instante más oscuro es concentra en la pàgina política més cabdal de Churchill (i de la Gran Bretanya): el maig del 1940 és anomenat primer ministre i ha de decidir si s'oposa a la invasió de Hitler o, pel contrari, signa un acord amb les autoritats germàniques. El film recull la intensitat vertiginosa d'uns dies decisius per al destí de la Segona Guerra Mundial, i retrata en un primer pla els dubtes del protagonista fins a prendre la decisió final, suficientment coneguda.

Joe Wrigh (el brillant autor d'adaptacions literàries tan recomanables com Expiación i Anna Karenina) s'ha mostrat en aquesta ocasió més mesurat (i conservador) expressivament i ha traçat una crònica històrica que adopta un punt de vista decididament introspectiu. Hi ha més llums que ombres, en una pintura obertament positiva (idealitzada?) de Winston Churchill, encarnat portentosament pel camaleònic Gary Oldman.