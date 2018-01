La cantant virtual Hatsune Miku actuarà al març a L'Auditori

La cantant virtual Hastune Miku i el músic japonès Keiichiro Shibuya actuaran al març a L'Auditori de Barcelona dins de l'estrena de la 'Vocaloid Opera - THE END', organitzada de manera conjunta entre l'entitat musical catalana i la Fundación Japón.

L'espectacle s'oferirà el 27 de març i no tindrà cantants i orquestra, sent la música electrònica generada per ordinador i unes animacions en tres dimensions projectades en diferents pantalles les que donaran forma a aquesta òpera futurista.

Es denomina Vocaloid a un programari de síntesi de veu que s'ha utilitzat per generar digitalment veus de cantants com la protagonista d'aquest espectacle, les entrades del qual ja estan a la venda a un preu únic de 12 euros.