El Kursaal de Manresa es manté per sobre dels 80.000 espectadors el 2017

Les xifres del Kursaal de Manresa corresponents a l'any 2017 tornen a demostrar la bona salut de l'equipament, que aquest any 2017 ha celebrat el seu desè aniversari.

El nombre d'espectadors, 80.254, s'ha situat lleugerament per sota dels 82.194 del 2016, però es manté per sobre dels 80.000 espectadors que assoleix els darrers 5 anys (81.161 el 2013, 84.694 el 2014, 80.457 el 2015). En aquest any 2017 però, es van programar més espectacles, un total de 150 espectacles (el 2016 en van ser 141), i 207 funcions (198 el 2016) i amb una ocupació del 76,20% (molt a prop del 77,6% de l'any 2016).

Com en el llarg dels 10 anys d'existència de l'equipament, la gran diversitat de gèneres, la qualitat dels espectacles, la relació de proximitat amb el públic i l'aposta pel Servei Educatiu són algunes de les claus de la bona marxa de l'equipament, que s'ha consolidat entre els teatres de referència a nivell nacional.

Aquestes dades s'han fet públiques aquest migdia en roda de premsa amb la presència de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, el gerent de Manresana d'Equipaments Escènics (MEES), Jordi Basomba, i el coordinador d'El Galliner, Joan Morros. Anna Crespo ha destacat novament l'èxit de la trajectòria del Kursaal i ha remarcat els actes que es van organitzar per la celebració del desè aniversari de l'equipament; així com l'aposta pel teatre Conservatori, aquest 2017. En aquest sentit, el gerent de MEES ha volgut destacar que realment "hi ha hagut una aposta artística pel teatre Conservatori, perquè espectacles que s'han exhaurit al Conservatori es podrien haver programat a la sala gran i no ho hem fet perquè crèiem que l'espai adequat era el Conservatori; com en el cas de 'Conillet', Peyu o Esquirols".

Pel que fa a la xifra d'espectadors, Jordi Basomba –que el febrer farà 4 anys que ocupa el càrrec de gerent de MEES- ha explicat que en els darrers 5 anys la xifra es manté entre els 80.000 i els 84.000 espectadors, i que "el més important és que no hi hagi desequilibri, ni entre cicles, ni gèneres ni tampoc en sales; la xifra d'espectadors en si és anecdòtica".

El teatre continua essent el gènere que sedueix més públic, el 43,6% des espectadors, seguit de la música amb un 32,8% i dels musicals, amb un 11,7%.

Analitzant les xifres per gèneres, és remarcable el manteniment de les dades de l'any 2016. Hi ha un augment del públic de cinema, que en aquest cas s'explica per la bona marxa del cicle El Documental del Mes, l'estrena del festival DocsBarcelona a Manresa, però sobretot per les 3 projeccions del documental 'Kursaal, la força de la gent', estrenat amb motiu del desè aniversari del teatre.

Pel que fa a l'ocupació per gèneres, com és habitual, el teatre, la música, els musicals i l'òpera són els que registren una ocupació per sobre del 75%. És destacable aquest any 2017 que la quinzena d'espectacles que van exhaurir entrades siguin de gèneres diversos (música, teatre i teatre musical), i programats tant a la sala gran, com la sala petita o al teatre Conservatori.

La segmentació per cicles de diversos gèneres s'ha consolidat aquest 2017; especialment pel que fa a música amb Gust de Jazz, ? de Música, el cicle d'Arrel i El Club de la Cançó. La segmentació per edats també s'ha mantingut amb la programació per a públic familar que organitza Imagina't i els cicles Platea Jove (que el 2017 va celebrar 15 anys des de la seva creació), el cicle de Gent Gran.



La celebració dels 10 anys del Kursaal – 2007-2017



Celebrar els 10 anys del Kursaal ha estat una dels fets remarcables d'aquest any 2017. El Kursaal va obrir portes el 20 de febrer del 2007 i l'any 2017 es va voler celebrar l'efemèride amb diverses activitats que transcendissin més enllà de les portes del teatre. Per una banda, es va elaborar un documental sobre la recuperació del teatre (Kursaal, la força de la gent – Paral·lel40) i per l'altra es va fer la producció de 2 espectacles fets a mida amb la participació i implicació d'entitats, artistes de Manresa i dels mateixos treballadors i col·laboradors del teatre (Gala Petit Kursaal i 'La màgia del Kursaal'). Durant els dies previs al 20 de febrer també es va fer una exposició de les portades del llibret de la programació a l'Espai Plana de l'Om; i activitats al pati, gràcies a la col·laboració de més de mitja dotzena d'entitats de la ciutat. En total, més 4.000 persones mobilitzades amb motiu de l'aniversari del Kursaal, entre públic i artistes.

A part del documental del Kursaal, que ha quedat per a la història, amb motiu del l'aniversari es va presentar el blog 'Records del Kursaal' que recull anècdotes de totes les èpoques del teatre des del 1927 fins a l'actualitat i que es pot consultar a: https://recordsdelkursaal.cat/. I a més a més, a l'estiu es va renovar la pàgina web del Kursaal, que ara és més moderna, funcional, atractiva i conté una agenda de tots els actes (de la programació i de fora de la programació) que tenen lloc als espais gestionats per Manresana d'Equipaments Escènics.

Finalment, aquest estiu es va presentar una rèplica reduïda -de 9x9cm- de la rajola del pati del Kursaal, un disseny únic elaborat –com l'original del 1927- per l'empresa manresana Mosaics Martí que es pot comprar a les taquilles del Kursaal i a l'Oficina de Turisme de Manresa i que ha quedat com a marxandatge del Kursaal.

El gerent del Kursaal, Jordi Basomba, ha mostrat la seva satisfacció pels actes organitzats pel desè aniversari del Kursaal i per l'esforç que va suposar l'organització de dues gales de producció pròpia; així com del documental del Kursaal.



Servei Educatiu i Aula d'Arts Escèniques



El Servei Educatiu del Kursaal, pioner en projectes per a joves de secundària, amb el Fem Òpera (per a alumnes de 1r i 2n d'ESO) i el Fem Dansa (per alumnes de 3r i 4t d'ESO) va continuar la seva embranzida. Sumant aquest dos projectes i Cantània (cicle mitjà de Primària) i Rexics (infants de 2 anys), hi van participar 92 escoles, amb un total de 3.179 alumnes, i van veure els espectacles un total de 7.771 espectadors.

D'altra banda, l'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal (que inclou l'Aula de Teatre, i l'Aula de Circ que gestiona LaCrica) va tancar l'any amb una xifra rècord d'alumnes: 485 i una trentena de cursos de formació en arts escèniques.



Espais on programem: funcions, espectadors i ocupació



Si el 2016 va ser l'any de la consolidació de la programació estable a l'Auditori de l'Espai Plana de l'Om (amb el cicle ? de Música, programació d'Imagina't, el cicle El Documental del Mes, que programem conjuntament amb CineClub a més a més del Festival Docs Barcelona); aquest 2017 ho va ser del Teatre Conservatori. Després de les obres de reforç que es van fer al sostre i a les llotges i el van convertir en un espai propici per acollir concerts i teatre, i per aquest espai s'hi van programar 28 funcions de la programació. Hi van passar Ramon Mirabet, Esquirols o els espectacles teatrals 'Conillet', el del mentalista Luis Pardo, el del l'humorista Peyu...

Però pel que fa a espais, un aspecte remarcable és la descoberta del Kursaal d'un espai idoni per acollir microteatre. Arran de la proposta del grup manresà LaMent Teatral, 6 espais del teatre van acollir 6 espectacles de microteatre que van tenir una gran acollida entre el públic. Va ser a finals d'agost, després de la Festa Major de Manresa; una iniciativa que tornarà enguany amb noves propostes.



Prop de 155.000 persones han passat pels espais gestionats per MEES



La programació estable de teatre, música, dansa, òpera, circ... porta el gruix d'espectadors als equipaments que gestiona l'empresa Manresana d'Equipaments Escènics, però al llarg de l'any són moltes més les ocupacions dels espais a través de la fórmula del lloguer. Concretament, un total de 27.078 visitants han passat per la Plana de l'Om aquest 2017. I un total de 46.000 per la resta d'espais de MEES en actes fora de programació.

Sumant espectadors i visitants de fora de la programacio, gairebé 155.000 persones han passat per les instal·lacions que gestiona MEES.



Gairebé el 50% de les entrades es venen per internet



Aquest 2017 les entrades venudes per Internet han arribat al 47%, la mateixa que l'any 2016, que estabilitza la progressió ascendent dels últims anys (45% el 2015, 44% el 2014, 40% el 2013, 37% el 2012, 30% el 2011).





Espectacles més vistos durant el 2017



Cantània

4.350

Priscilla, la reina del desierto

3.466

La gran ilusión

2.966

Geronimo Stilton

2.789

Avui no sopem

2.322

Art

2.212

L'Orquestra dels animals

1.692

Damaris Gelabert

1.591

L'Hostalera

1.420



La programació de 2018 ha començat amb bon ritme



La programació del Kursaal 2018 –emmarcada dins dels actes de Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018- ja ha està en marxa i a molt bon ritme. De moment, 5 dels 6 espectacles d'aquest any (Concert de Cap d'Any, 'El Trencanous' del Ballet de Catalunya, Jarabe de Palo, 'Jan i Júlia let's go càmping' i 'L'electe') han exhaurit entrades. A més del monòleg de Berto Romero; i d'una funció de 'Dolce vita' del Mag Lari i ja se n'ha programat una segona sessió. També s'ha programat una 4a funció del musical 'El Petit Príncep' pel bon ritme de venda d'entrades de l'espectacle, que arribarà al Kursaal per la Festa de la Llum. Joan Morros, cooordinador d'El Galliner, ha explicat que "estem molt contents amb l'arrencada que hem tingut" i ha destacat que aquest 2018 Manresa és Capital de la Cultura Catalana i, a més de l'espectacle inaugural, el Kursaal acollirà el 6 d'abril un muntatge de dansa, 'Mülier', inclòs dins del Festival Batecs que s'està preparant; junt amb el Festival de Circ que tindrà lloc al setembre. A més, ha remarcat que continuen els cicles que es programen "amb la complicitat d'altres entitats, com en el cas d'Imagina't –que programa des de fa 40 anys-, o El Club de la Cançó, d'Arrel o Gust de Jazz".

Aquesta primera temporada del 2018 passaran per la programació del Kursaal un total de 67 espectacles molt variats, per a tots els públics, entre molts d'altres, artistes com Berto Romero, Quico Pi de la Serra, Jorge Blass, Andrés Suárez... Roger Mas o el grup manresà Puput, que estrenaran nou disc al Kursaal, i espectacles musicals com 'El Petit Príncep', 'El despertar de la primavera'... Pel que fa a teatre, la acollirà títols com 'Frankenstein' (amb Joel Joan i Àngel Llàcer), 'Moby Dick' (amb Josep M. Pou), 'E.V.A' de T de Teatre, 'Paraules encadenades' (amb Mima Riera i David Bagès), Federico García (amb Pep Tosar)... A més d'espectacles de dansa (torna el Ballet de Víctor Ullate amb 'El amor brujo'), de circ, òpera, màgia; i les programacions de Platea Jove, Gent Gran, ? de Música, Gust de Jazz.

Com a novetat d'aquesta primera temporada del 2018, s'ha creat el Toc Obert, una abonament que per primer cop barreja espectacles de diversos gèneres. En concret aquesta vegada es podien escollir 6 espectacles d'entre 26 per un preu de 120 euros. Aquest abonament s'afegeix al Toc de Teatre, Toc de Sala Petita, Toc d'Òpera i Toc de Dansa ja existents.

Pel que fa al Servei Educatiu estrena enguany el 20 de maig espectacle del projecte Rexics. Es tracta de 'Buffa!', creat per Anna Vega i Marta Canellas, el mateix equip que va crear 'Bada botó', que s'ha representat en els darrers dos anys a la sala gran del Kursaal. De l'11 al 14 d'abril el Kursaal acollirà el Fem Òpera amb la representació d'una versió d''El petit escura-xemeneies'; el 10 i 11 de maig el Kursaal acollirà el projecte Tots Dansen, enguany dirigit per Toni Mira; i del 21 al 27 de maig, 7 funcions de Cantània, amb la cantata 'Partícules'.