Del Toro lidera la cursa dels Oscars

La forma del agua, de Guillermo del Toro, una faula d'amor entre una dona muda i un home amfibi, lidera les nominacions en la cursa de la norantena edició dels Oscars. Ho fa amb 13 candidatures -a una del rècord que van exhibir produccions com Eva al desnudo, Titanic i l'any passat La La Land- i, entre elles, algunes de les principals: pel·lícula, direcció, guió original, actriu protagonista, actor de repartiment, fotografia i muntatge. Hollywood lliurarà els seus premis el 4 de març en una gala que se celebrarà en el Dolby Theatre de Los Angeles i que tindrà Jimmy Kimmel novament com a mestre de cerimònies. Pel que fa a nominacions, la segona pel·lícula que aspira a més premis és Dunkerque, amb vuit candidatures, seguida de Tres anuncis en las afueras, amb set, el film que previsiblement lluitarà contra La forma del agua. Sis nominacions es van endur El hilo invisible i El instante más oscuro.

Entrava plenament a les travesses i l' oblit hauria estat un escàndol: la joia indi Lady Bird, de Greta Gerwig, ha sumat cinc nominacions, totes en les categories grans: pel·lícula, direcció, actriu principal, secundària i guió original. Gerwig s'ha convertit en la cinquena directora nominada en noranta anys d'història dels Oscars. Feia vuits anys, des del 2010 amb Kathryn Bigelow per En tierra hostil, que cap dona no aspirava a l'estatuera a la millor direcció. Mudbound, film de Netflix, amb quatre nominacions, ha trencat l'estadística: Rachel Morrison s'ha convertit en la primera dona de la història de ser nominada a millor directora de fotografia i la seva directora, Dee Rees, té la primera nominació a guió adaptat per a una dona afroamericana. Però, malgrat tot, només un 20 % de les nominacions dels Oscars han recaigut en dones.

En un moment #MeToo, en què la tempesta d'escàndols d'assetjament sexual se suma a les crítiques dels darrers anys per obviar en les nominacions les dones i les minories ètniques (enguany amb més actrius, actors i directors afroamericans nominats), sembla que els acadèmics han volgut penalitzar els noms involucrats en casos d'assetjament sexual amb l'exclusió de Woody Allen i de James Franco, o la nominació a millor actor de repartiment de Christopher Plummer ( Todo el dinero del mundo), que va substituir en aquest paper Kevin Spacey.

Més nominacions. En l'apartat de millor actriu competeixen les intèrprets Sally Hawkins ( La forma del agua), Frances McDormand (Tres anuncios en las afueras), la favorita per tornar a endur-se l'estatueta daurada dues dècades després de Fargo; Margot Robbie ( I, Tonya); Saoirse Ronan ( Lady bird) i la incombustible Meryl Streep ( Los arxivos del Pentàgono), que suma un altre rècord amb la seva vint-i-unena nominació. Quant als actors, aspiren a l'Oscar a la millor interpretació Timothée Chalamet (Call me by your name) -que podria ser el guanyador més jove com a actor protagonista-, Daniel Day-Lewis ( El hilo invisible), Daniel Kaluuya ( Déjame salir), Gary Oldman (que comença la cursa com a favorit per la seva interpretació de Churchill a El instante más oscuro) i Denzel Washington ( Roman J. Israel, Esq.).