La mostra dels 125 anys de les Bases tractarà sobre un moment clau del catalanisme polític

La Unió Catalanista va ser una formació política transversal que va promoure la celebració d'una trobada el 1892 que va aprovar el document conegut com Les Bases de Manresa. La ciutat commemora els 125 anys d'aquella efemèride i el 12 de febrer s'inaugurarà a la sala gran del Casino l'exposició Els fonaments del catalanisme polític, que comissaria Rosa Serra i que es podrà veure fins al 2 d'abril.

L'exposició vol abordar el significat i el llegat d'aquell esdeveniment que va tenir com a escenari l'ajuntament de la capital bagenca, alhora que incidirà en la Manresa de l'època amb tot d'objectes, documents i fotografies escollits per explicar aquell moment històric. El projecte té la col·laboració de la Diputació de Barcelona i està previst que posteriorment s'instal·li a la seu d'aquest organisme, a l'edifici de Can Serra de la Ciutat Comtal.



Art entre dos continents

D'altra banda, durant la festa major de la capital del Bages, i fins a final d'octubre, el Casino acollirà l'exposició De París a Nova York, que explica com a mitjan segle XX la ciutat nord-americana va prendre a la francesa la condició de capital mundial de l'art. Un discurs que s'elaborarà a partir de la col·lecció de gravats Gelonch Viladegut, amb obra d'autors com Rodin, Renoir, Corot, Matisse, Warhol, Picasso, Miró, Ponç, Canals, Clavé, Tharrats i Guinovart, entre d'altres.

La col·lecció Gelonch Viladegut és una de les importants del país. Darrerament, el seu fons ha servit per bastir una magnífica exposició al Saló del Tinell de Barcelona sobre el conflicte que va generar en el si de l'Església catòlica l'aparició del protestantisme.