CONCURS | Sortegem entrades per veure Els Pastorets de Calaf

Els Pastorets de Calaf i Regió7 conviden als lectors a veure un dels muntatges nadalencs més bonics de Catalunya. Tenim 4 entrades dobles per assistir a l'última funció de la temporada, que tindrà lloc aquest diumenge 28 de gener, a les 17.30 h, al Casal de Calaf. Participa al sorteig i guanya les entrades. Al moment sabràs si has guanyat! (si no ets usuari registrat de Regió7, aprofita i fes-te'n, són 10 segons i és gratis).