Moltes Coses per reivindicar, encara

«Han passat els anys i amb la situació que està vivint el país, políticament i socialment, les nostres cançons mantenen plena vigència, tant les que vam crear, com les que vam musicar dels poetes (Miquel i Pol, Desclot...), com les populars que vam recuperar del segle XIX. Això ens ha de fer rumiar a tots plegats», destaca el sallentí Jordi Fàbregas, integrant, juntament amb Ton Rulló i Miquel Estrada, de Viladomiu Nou, del grup Coses. La formació, gestada a Manresa en els festivals de La Roda, va deixar empremta els anys 70, quan va unir cançó i rock i va llegar himnes com Au, jovent! i El campaner de Taüll . Es van dissoldre plenament actius i van mantenir l'amistat. Al cap de 35 anys es van reactivar i han vist com el públic els fa arribar que les seves cançons continuen tenint sentit.

Fàbregas parla clar: «tenim una part del Govern legítim fora del país i una altra part a la presó solament per haver seguit el mandat dels vots, i traduït en cançons no deixa de ser aquest discurs que molts cops hem pensat que podíem haver avançat, però encara cal reivindicar que la paraula del poble tingui continuïtat en l'acció política, perquè no ens la deixen tenir. Per això el llenguatge dels Coses de meitat dels 70 està en plena vigència». Des de Cada cop que el sol , que explica com costa molt que les coses canviïn, fins a El conte de la son , que fa un paral·lelisme amb l'explotació laboral.

El grup Coses fa actuacions esporàdiques, es posa «a disposició dels amics i a qui interessi», i avui (21 h) serà a Manresa dins la programació d'El Club de la Cançó. «Estem molt contents de l'oferiment que ens han fet de poder tornar, i fer-ho en una sala tan guapa com la Petita del Kursaal, on ja hem estat amb altres propostes», diu el músic sallentí, cofundador d'El Pont d'Arcalís i ànima del CAT, Centre Artesà Tradicionàrius, a Gràcia. El Club de la Cançó ja va portar els Coses a Manresa el 2013, quan acabaven de reprendre l'activitat, però ara podran oferir més cançons recuperades del repertori històric, com les que no havien quedat enregistrades i que s'han treballat per al disc amb la cobla Sant Jordi publicat el 2016. En el retorn, el trio, autoanomenat un cantautor de tres caps, és acompanyat per Joan Aguiar, Juancho , «gran company i gran músic que fa tots els papers de l'auca».

«Hi ha un bon sector del públic que ens ve a escoltar que és de la nostra generació, i continua al peu del canó. Té en la memòria cançons com El faroner del Cap de Creus i Nova Oració del Parenostre . I l'harmonia de les veus dóna a les cançons un color cromàtic i estilístic diferent que entra bé en les generacions més noves. No crec pas que estiguem fora del camí», destaca Fàbregas, que afegeix que el grup Coses està «expectant per veure cap on caminem», ja que es manté a la recambra la possibilitat de presentar noves composicions.