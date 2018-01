Roger Mas estrenarà un tema del nou disc a la gala dels XX Premis Enderrock

La gala dels XX Premis Ender-rock 2018-Premis de la Música Catalana es farà el 8 de març a l'Auditori de Girona i tindrà una desena d'actuacions en directe. Entre els noms confirmats hi ha Els Catarres, Judit Neddermann, La Pegatina, Ferran Palau, El Petit de Cal Eril, Roba Estesa i el solsoní Roger Mas, que actuarà acompanyat de Núria Graham. Tots ells interpretaran per primer cop un tema dels seus nous treballs. També hi actuarà Mishima, que rebrà el premi al Millor Disc de l'Any per la Crítica que la revista Enderrock va donar a conèixer aquest mes, pel treball Ara i res (Warner, 2017), que presentaran el 3 de febrer a la Stroika. La gala d'enguany, que durarà unes dues hores, potenciarà el format televisiu i tindrà els ja habituals presentadors Rafel Faixedas i Carles Xuriguera. De moment, Txarango encapaçala el rànquing dels més votats un cop tancada la primera ronda de la votació popular, que ha rebut 8.842 vots. Les entrades de la gala, que per sisè any consecutiu es fa a Girona, ja són a la venda.



Txarango al capdavant

Txarango, que aquest divendres actua a Sant Fruitós de Bages amb les entrades exhaurides des de fa dies, suma 7 nominacions (millor artista, millor directe, millor disc de pop-rock, millor clip i tres a millor cançó de pop-rock), seguit de les 5 nominacions d'Els Amics de les Arts, Blaumut i Zoo; les 4 d'Hora de Joglar i Smoking Souls, i les 3 de Cesk Freixas, Guillem Roma, Roba Estesa i el cantautor barceloní resident a Manresa, Oriol Bar-ri, nominat al millor disc de cançó d'autor, per Quan tot canvia; millor cançó d'autor, per En diferents papers i millor artista revelació. En la segona ronda que ahir s'obria també estan nominats els bagencs Sherpah, a la millor cançó de pop-rock per Sa caleta; l'igualadí Jordi Savall, al millor disc de clàssica per Les rutes de l'esclavatge, i els berguedans Brams al millor artista en directe del 2017. Així mateix, la manresana Stroika, com a millor sala de concerts de l'any passat.

La segona ronda de votacions s'allargarà fins al dia 11 de febrer i permetrà tenir tres finalistes per categoria. Finalment, la tercera i última ronda de votació popular serà del 13 al 25 de febrer.

El nom del guanyador es donarà a conèixer durant la gala del 8 de març.