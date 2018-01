La Maria Alba, el Roc i el Jaume, tres amants de Súria i del teatre

? La Maria Alba, el Roc i el Jaume, que ens va deixar el 5 de juliol del 2007 a l'edat de 35 anys, són els noms de tres germans molts lligats al seu poble i a l'activitat teatral. En Jaume va destacar com a guionista en programes com Persones humanes i Pasta gansa, i va crear una nova dramatúrgia per als Pastorets de Súria. La Maria Alba va integrar una de les millors companyies professionals que hi ha hagut a la comarca, les Mite-les, amb Alícia Puertas i Tàtels Pérez, a més de participar en altres projectes.