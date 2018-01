«Sàpiens» triomfa a la Sala Flyhard

La petita sala Flyhard del barri de Sants de Barcelona és un viver de propostes de nous dramaturgs que ha deparat grans èxits com Litus i Smiley, entre d'altres. Sàpiens té una acollida de públic excel·lent: el muntatge es perllongarà fins al 19 de febrer, però fins al dia 4 ja hi ha totes les entrades venudes. La peça, protagonitzada per Mireia Portas i Enric Cambray, està triomfant.