Strombers treu nou disc reivindicant la sensibilitat de la música festiva

Energia, creativitat, sensibilitat, reivindicació.... Tot això és el que es pot trobar al nou disc de Strombers, "Stromberland". Els de Cardona presenten nou àlbum i ho fan amb la mateixa força i il·lusió que amb el primer. "Ens sentim amb més empenta que mai. A nivell creatiu, crec que estem en un dels nostres millors moments. Tenim l'experiència dels anys però l'energia dels inicis" comenta Ferran Gallart, cantant del grup.

El disc, que com sempre inclou cançons en català i en castellà, compta amb la col·laboració de grups com Txarango i La Pegatina. "Gravar amb amics sempre és un plaer" comenta Toni Company, teclat i acordió del grup. "Coneixem a Txarango des de fa anys, de fet, compartim escenari desde els seus inicis " afegeix el músic.

La banda, considerada un clàssic de les festes catalanes amb cançons com "La nit de Sant Joan" o l'himne del món casteller, "Tocant el cel", vol reivindicar amb aquest disc la sensibilitat dels artistes de música festiva. "Per desgràcia a dia d'avui els artistes de música festiva encara no estan tant considerats com altres artistes" comenta Company."

Amb Stromberland el grup demostra com reivindicació, sensibilitat, passió i rauxa poden anar de la mà en un mateix àlbum i fins i en una mateixa cançó. "Per nosaltres Stromberland és, en tots els sentits, el millor disc que hem fet fins ara. És Strombers en estat pur!" comenten Company i Gallart.

"Stromberland", que farà el concert d'inici de gira a la Sala Apolo de Barcelona el pròxim 4 de maig, portarà al grup per Amsterdam, Reus, Cerdanyola, Madrid, Saragossa... entre altres.

Els disc, que compta amb 12 cançons, està disponible digitalment a Spotify i arribarà a les botigues el pròxim 16 de febrer.