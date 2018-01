La 080 Barcelona Fashion dona el tret de sortida amb una desfilada protagonitzada per influencers

La 21a edició de la 080 Barcelona Fashion ha donat el tret de sortida aquest dilluns al vespre amb una desfilada protagonitzada per les 'influencers' més destacades del panorama actual. La firma d'alta costura d'origen barceloní Ze Garcia, del jove dissenyador José María García González, ha inaugurat la setmana de la moda amb la presentació de la col·lecció 'Milennial Couture'. A la desfilada inaugural d'enguany, a part de setze models professionals, també han desfilat tretze destacades 'instagrammers' i 'bloggers' que, entre totes, sumen més de tres milions de seguidors a les xarxes socials. Destaquen els noms de Dulceida, Jessica Goicochea, Laura Escanes o Marta Riumbau. En declaracions prèvies a la desfilada, García ha destacat que les 'influencers' "aporten frescor i una mica més d'accessibilitat" al món de la moda i són la seva "nova eina de màrqueting". Per això, ha decidit "barrejar els dos mons" per "ajudar a impulsar" un canvi que al sector que ja és "més que evident". L'edició d'hivern de la setmana de la moda de Barcelona tindrà lloc al Recinte Modernista de Sant Pau des d'avui fins divendres 2 de febrer i reunirà un total de 32 dissenyadors i marques sobre la passarel·la.