Arrenca la BCNegra amb l'assetjament com a tema central i un centenar d'autors

La Setmana de Novel·la Negra de Barcelona BCNegra ha arrancat aquest dilluns i es perllongarà fins al 4 de febrer amb l'assetjament com a tema central, a més d'acollir un centenar d'autors, entre ells James Ellroy, Don Winslow, Louise Penny, Claudia Piñeiro, Massimo Carlotto i Leonardo Padura.

El comissari, Carlos Zanón, ha decidit que el festival per primera atengui fils temàtics, i aquest any l'assetjament serà el focus sota el lema 'El gos petit mossega', atès que al seu parer el feble que s'enfronta als poderosos és un lloc comú de la novel·la negra, i els autors moltes vegades escriuen per venjar-se de la vida i dels poderosos.

Així, part de la seva programació se centrarà en l'assetjament perpetrat pels abusadors i la seva força bruta, un tema "típic de novel·la negra"; i es tractarà en els seus vessants d'assetjament escolar, xarxes socials i gènere, però no l'assetjament sexual.

El festival serà molt literari, amb apostes arriscades i autors consolidats, amb les quals atraurà lectors de fora del gènere; en una edició que tindrà un pressupost de 162.000 euros, 20.000 més que l'any passat.

Com a novetat, el festival es bolcarà en un personatge, un llibre i un autor concrets: en aquesta edició s'aprofundirà en l'escriptora Patricia Highsmith, creadora del personatge Tom Ripley; l'escriptor nord-americà Jim Thompson, i el pare del gènere policíac 'néo-polar' francès Patrick Manchette.

Aquest festival també serà un mercat en què es podran comprar els llibres dels autors que hi haurà presents durant la setmana, amb una nòmina d'escriptors, entre els quals destacaran el Premi Pepe Carvalho, James Ellroy, però també Don Winslow, Louise Penny, Claudia Piñeiro, Massimo Carlotto i Leonardo Padura.

També hi assistiran Robert Polito, Emma Flint, Joseph Knox, Elena Varvello, Ray Celestin, Ernesto Mallo i Lorenzo Silva, amb la voluntat d'atreure lectors i autors que no siguin del gènere, com Marta Sanz i Luisgé Martin, entre d'altres.

TRET DE SORTIDA AMB DANI NEL·LO

El festival dedicarà un espai a petites editorials, i també al cinema vinculat a la temàtica --en aquest cas, el cinema Aribau projectarà 'La Dalia Negra', de James Ellroy, dirigida per Brian de Palma--, i un concert a la Sala Apolo amb Dani Nel·lo aquest dilluns com a tret de sortida a la BCNegra.

També hi haurà poesia a la biblioteca Mercè Rodoreda, amb versos relacionats amb el món negre, i s'ha introduït el còmic, amb una exposició de Jordi Bernet a la biblioteca Jaume Fuster, a més d'una Festa Canalla a la Fàbrica Damm, que es dirà Bcn Còmic Party i tindrà dibuixants en directe.

A nivell organitzatiu, tots els autors s'allotjaran al mateix hotel per, mirar de construir una mica de comunitat; igualment, les seus del festival seran les biblioteques Agustí Centelles, Mercè Rododrea i Jaume Fuster, a més de col·laborar amb l'Institut Francès, l'auditori del Conservatori del Liceu, els cinemes Aribau i la presó La Model per acabar el festival.

Pel que fa a la línia gràfica, s'ha introduït el color, i s'ha encarregat a Natalia Zaratiegui el cartell, qui ha mirat de sortir-se de l'imaginari del detectiu i la noia, integrat per pistoles, fum, nit i dones maques.