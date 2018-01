«Estiu 1993» triomfa als Gaudí amb cinc premis

La desena edició dels Premis Gaudí ha coronat a 'Estiu 1993', l'òpera prima de Carla Simón, amb tres importants guardons com són els de millor pel·lícula, millor direcció i millor guió per Carla Simón, junt als de millor actriu secundària per Bruna Cusí i millor muntatge per Ana Pfaff. La gala també ha premiat 'Incerta glòria' amb 8 dels 16 premis als que optava, entre ells el de protagonista femenina per Núria Prims i el de millor actor secundari per Oriol Pla. Mentre, 'Tierra firme', de Carlos Marqués-Marcet, ha aconseguit el Gaudí a millor pel·lícula en llengua no catalana, dos anys després de que el guanyés '10.000 KM'. L'actor David Verdaguer, presentador de la gala, ha recollit el seu segon Gaudí a millor protagonista masculí per 'Tierra firme'. Mentre, el musical 'La llamada' s'ha endut el nou Premi del públic a la millor pel·lícula. La gala ha estat marcada per la reclamació d'una major presència femenina al cinema i per la situació política a Catalunya.

'Estiu 1993' s'ha endut cinc de les catorze categories a les que optava, que se sumen als premis que ha aconseguit al Gran Premi del Jurat Internacional de la secció Generation Kplus del Festival de Berlín, els quatre premis Feroz —millor film dramàtic, millor direcció, millor guió i millor actor de repartiment — i la Bisnaga d'Or del Festival de Màlaga, entre d'altres reconeixements. Simón competia en la categoria de millor direcció amb Agustí Villaronga ('Incerta glòria'), Carlos Marques-Marcet ('Tierra firme') i Isabel Coixet ('La llibreria').

Carla Simón ha volgut compartir el premi a la millor direcció "amb totes les famílies que han acollit a nens, amb els pares adoptius, ja que s'ha de tenir molta força, sensibilitat i valor" per fer-ho, ha remarcat la directora d''Estiu 1993'. Simón també ha assenyalat que venen temps difícils però ha fet una crida a seguir endavant. "Necessitem seguir explicant històries perquè el món les necessita veure", ha apuntat Carla Simón.

'Incerta glòria', la pel·lícula amb el rècord de nominacions de la història dels Gaudí juntament amb 'Eva' (2012), s'ha endut 8 dels 16 premis als que optava, entre ells el de Núria Prims com a millor protagonista femenina i el de millor actor secundari per Oriol Pla. "Agustí (Villaronga), tu ets el culpable que estigui aquí tremolant, m'has fet molt feliç i t'estic molt agraïda per haver confiat en mi i per haver-me fet despertar en aquesta professió tan bonica", ha ressaltat Núria Prims, aparentment molt emocionada.

La pel·lícula d'Agustí Villaronga també ha recollit els guardons a millor direcció de producció per Aleix Castellón; millor fotografia per Josep Maria Civit; millor vestuari per Mercè Paloma; millor maquillatge i perruqueria per Alma Casal; millor so per Fernando Novillo, Xavier Mas i Ricard Galceran; i millors efectes especials/digitals per Manuel López Egea i Bernat Aragonés.



'Tierra firme'

Marqués-Marcet ha guanyat el premi a la millor pel·lícula en llengua no catalana per 'Tierra firme'. "És una pel·lícula que intenta reflexionar sobre com volem crear la nostra família i volem agrair el premi a les nostres famílies que s'han deixat la sang amb nosaltres i l'altra família que és el nostre equip", ha dit Marqués-Marcet.

És la segona vegada per David Verdaguer, que guanya el seu segon Gaudí a millor protagonista masculí novament sota la direcció de Marques-Marcet.

'Tierra firme' competia a millor pel·lícula en llengua no catalana amb 'Júlia ist' d'Elena Martín, 'La llamada', de Javier Ambrossi i Javier Calvo, reconeguda amb el nou Premi del públic, i 'La llibreria, d'Isabel Coixet, que partia amb 12 nominacions i s'ha emportat finalment dues estatuetes: a la Millor direcció artística per Llorenç Miquel i a la Millor música original per Alfonso Vilallonga.

Ambrossi ha recalcat que el premi del públic és molt important perquè són els que van a veure les pel·lícules. "El públic va convertir una petita obra de teatre en una pel·lícula i el que ens ha acompanyat durant tot aquest temps", ha dit Ambrossi al recollir el guardó acompanyat per Javier Calvo.

El Premi Gaudí a la millor pel·lícula europea ha estat per Dunkerke, dirigida i escrita per Christopher Nolan i produïda per Syncopy Production.



Guardons femenins

El talent de les dones ha estat reconegut amb 11 premis Gaudí. A més de les dues categories d'interpretació femenina, a direcció i guió enguany s'ha imposat Carla Simón ('Estiu 1993'), a documental Lucija Stojevic ('La Chana'), a curtmetratge Laura Ferrés ('Los desheredados'), a pel·lícula per a televisió 'La llum d'Elna', de Sílvia Quer, a muntatge Anna Pfaff, compartit amb Dídac Palou ('Estiu 1993'), a vestuari Mercè Paloma ('Incerta glòria') i a maquillatge i perruqueria Alma Casal ('Incerta glòria').

El certamen ha ressaltat que aquestes estatuetes dibuixen per primer cop als Premis Gaudí un palmarès paritari, fruit d´unes nominacions en les quals les dones ja superaven el 40%. De fet, la gala ha estat marcada també per la reclamació d'una major presència femenina al cinema català.

Mercedes Sampietro ha estat distingida amb el Gaudí d'Honor-Miquel Porter en reconeixement a la seva extraordinària trajectòria cinematogràfica. El guardó, que ha recollit de mans de Juanjo Puigcorbé, Diputat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona, ha reconegut anteriorment les carreres de Jaime Camino (2009), Josep Maria Forn (2010), Jordi Dauder (2011), Pere Portabella (2012), Montserrat Carulla (2013), Julieta Serrano (2014), Ventura Pons (2015), Rosa Maria Sardà (2016) i Josep Maria Pou (2017).

Una emocionada Mercedes Sampietro ha recollit el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2018 amb una ovació tancada i dempeus de tot el públic de la platea en la 10a edició dels Premis Gaudí. "Als polítics només els interessa la cultura si la poden domesticar", ha sentenciat Sampietro, que en el seu discurs s'ha mostrat crítica amb la situació política actual. "No paren de fer declaracions retòriques i buides, la cultura els hi resulta incòmoda", ha continuat l'actriu catalana, que ha fet un darrer prec als polítics. "Si us plau parlin, negociïn, discuteixin i pactin. Facin política en majúscules. I deixi'ns a nosaltres, als actors, l'emoció, la posada en escena, el relat, l'èpica i la ficció. Que és el que millor sabem fer", ha reflexionat en veu alta Sampietro. Introduïda per la veu de Lídia Pujol, l'actriu ha recordat el passat "amb poca enyorança" i ha fet un al·legat final contra l'assetjament sexual a les dones i la violència masclista.



La recaptació del cinema català el 2017

El Gaudí a la millor pel·lícula d'animació ha estat per 'Tadeu Jones 2: el secret del rei Mides'. La producció d'Ikiru Films, dirigida per Enrique Gato i David Alonso, encapçala la recaptació espanyola del 2017, fregant els 18 milions d'euros i superant els 3 milions d'espectadors. Dels 103.721.266 euros acumulats pel cinema espanyol l'any passat, gairebé un 40% (38.248.318 euros) correspon a produccions catalanes, amb set títols que superen el milió d'euros a taquilla: 'Contratiempo', 'Guardián invisible', 'La llamada', 'La llibreria', 'Abracadabra', 'Deep' i 'Estiu 1993'.

Per la seva part, Isona Passola, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, ha alertat que aquesta podria ser la darrera gala dels Gaudí. "I no exagero", ha avisat en el seu discurs a la gala dels desens premis Gaudí. Ho ha manifestat fent referència a la difícil situació que viu l'audiovisual català. Primer, pel fet que s'ha tombat la taxa audiovisual i segon per la reclamació a TV3 per part d'Hisenda de 167 milions d'euros del pagament dels imports per deducció de l'IVA dels darrers anys 2015, 2016 i 2017 i per un canvi de criteri en l'aplicació de la llei. La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català ha reclamat als dirigents polítics que creïn una nova taxa similar a la de l'audiovisual o que es cobreixin els recursos que aquesta oferia. "El nostre cinema perilla", ha avisat.



Als que no hi són

En un moment de la gala, David Verdaguer ha fet referència als que no si són com Carles Pugidemont o Oriol Junqueras. Un moment que ha aixecat els aplaudiments del públic. De fet, s'ha deixat tres cadires buides amb llaços grocs amb un cartell amb el nom: president, vicepresident i conseller de Cultura. Mercè Paloma, de vestuari d''Incerta glòria', ha tingut unes paraules de record per Lluís Puig. "Som una nació i volem tenir un estat", ha dit Montserrat Carulla, qui ha entregat diferents guardons, al temps que ha exigit la "llibertat als companys tancats a les presons espanyoles i als companys refugiats forçats a Brussel·les".

Carles Puigdemont ha aparegut a l'inici de la gala en un vídeo protagonitzat per David Verdaguer. L'actor despertava i es preguntava: on soc? I l'ha respost Puigdemont: "Estàs a Brussel·les". L'únic moment que ha aparegut.