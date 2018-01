Mazinger z no evoca la nostàlgia i se'n surt bé

mazinger z infinity

? Japó, 2017. Animació. 95 min. Direcció: Junji Shimizu. Guió: Takahiro Ozawa, a partir del manga creat per l'autor Go Na-gai. Música: Michiaki Watanabe. Productora: Toei Animation. Pantalles: Bages Centre (Manresa).



Hi ha tot un seguit d'icones populars que serveixen per definir i identificar una generació. I així, la figura de Mazinger Z evoca molts records d'infantesa als que foren nens en els darrers anys setanta i primers vuitanta. Aquest robot gegant fou concebut com a manga el 1972 per Gô Nagai i va ser un veritable fenomen sociològic quan es convertí en una sèrie televisiva, que arribà al nostre país el 1978.

Mazinger Z Infinity constitueix la seva ressurecció cinematogràfica. La trama comença deu anys després que el Dr. Kabuto, el creador del mític robot, derrota el Dr. Infern. L'Imperi Subterrani torna i el futur del nostre planeta és amenaçat novament.

Junji Shimizu, un destacat especialista de l'anime (l'animació japonesa), ha pilotat amb fortuna aquesta fantasia apocalíptica que dóna molt més del que promet, a diferència del que sol ocórrer amb les produccions que exploten filons molt comercials. El film Mazinger Z Infinity no invoca descaradament la nostàlgia i es revela, així, com una epopeia animada que aconsegueix ser molt més que un artefacte conjuntural que rendibilitza els sentiments dels vells seguidors de la saga.

La pel·lícula acontentarà els fans del llegendari robot, però també els amants d'un cinema animat afermat en la potència visual i en les històries complexes que van més enllà dels consabuts maniqueismes sobre el Bé i el Mal. L'autor de sèries televisives tan emblemàtiques com One Piece i Slam Dunk ens sorprèn amb una mostra de ciència-ficció tan rotunda com subtil. Un saludable homenatge a una de les gran icones sorgides de la cultura nipona moderna, però també una exhibició vehement d'un subgènere (l'anime) disposat a guanyar nous adeptes amb aquesta producció que ha arribat als cinemes.