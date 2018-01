La ruta artística Jardins de Llum tindrà dues propostes, de Manresa i Navàs

Mitja dotzena de propostes han estat seleccionades per formar part de l'itinerari artístic Jardins de Llum, que es durà a terme el dimarts 20 de febrer en diferents espais del nucli antic de Manresa. Produït per la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central, l'Associació Misteriosa Llum i el consistori de la capital bagenca, el projecte arribarà a la quarta edició.

Jardins de Llum és una iniciativa que dóna veu a creacions artístiques que prenen la llum i l'aigua com a punt de partida, els dos elements centrals de la festa hivernal de Manresa. Les obres finalistes, que enguany són mitja dotzena de les nou que es van presentar, s'instal·laran en espais d'accés públic i es podran admirar de les 19 a les 22 h l'esmentat 20 de febrer.

La ruta Jardins de llum, a més, està inclosa en el projecte Transefímers de la xarxa d'activitats culturals Transversal, de la qual també formen part el Festival Ingràvid de Figueres, la Mostra d'Art Urbà de Granollers, Lluèrnia d'Olot, el Fescamp de Sant Cugat del Vallès i A Cel Obert de Tortosa.

Per prendre part als Jardins de Llum, la Taula de les Arts Visuals organitza cada any una convocatòria oberta a la qual s'hi presenten artistes i estudiants, tant de forma individual com col·lectiva. El jurat rep propostes arribades de diversos punts del país.



Dos finalistes bagencs

El carrer de Sobrerroca serà l'escenari on, el 20 de febrer al vespre, es podrà admirar el projecte Sons de Llum, creat per un grup d'alumnes de l'Escola Diocesana de Navàs i que els autors defineixen com «instal·lació interactiva formada per dues parts». La creació del col·lectiu dirigit pel professor Marc Sibila inclou una instal·lació que s'ubicarà a terra formada per un làser que rebotarà en diferents miralls, anirà a un detector de llum i, cada cop que algú en talli la trajectòria, sonarà una nota.

L'altra meitat de la proposta seran aproximadament set làsers més petits que faran que, «quan la gent hi posi la mà a sobre, es creï una melodia». Així, els dos jocs de làsers propiciaran, a través de la interacció del públic, la creació de diverses composicions musicals.

L'altra aportació bagenca dels Jardins de Llum anirà a càrrec del Col·lectiu Caolí, que ha estat escollit amb el projecte Llums d'esperança i se situarà al Centre d'Interpretació del carrer del Balç. El grup està format per la ceramista Esperança Holgado, l'electricista Toni Subirana, l'il·lustrador Bernat Marquilles, l'arquitecta Clara Casas i la mestra i llicenciada en comunicació audiovisual Joana Marquilles.

La seva creació consisteix en una instal·lació de recipients amb textures, mides i formes que «representen la bellesa de la diversitat humana», segons els autors: «A través de la porcellana, es transmet la fragilitat i al mateix temps la duresa dels éssers humans».



Tangibles i intangibles

La Nau de l'Anònima acollirà el projecte Dispersió de la Llum, dels estudiants de primer curs de l'EINA, un centre universitari de disseny i art de Barcelona adscrit a la Universitat Autònoma. La seva proposta es basa en l'ontogènesi, és a dir, la matèria que s'escapa a qualsevol tipus d'aproximació o de reducció.

L'estudiant de Belles Arts Marga Madrigal és la responsable de Pensaments de Llum i Aigua, que estarà ubicat a les escales de la Baixada del Pòpul. L'autora instal·larà entre 20 i 25 caps antroporfòrmics de paper translúcids que aniran canviant com a metàfora del flux de l'aigua.

Una altra alumna de la facultat és Raquel Sánchez, que muntarà al vestíbul de l'Ajuntament l'obra Proyecciones en el agua, un conjunt d'objectes de vidre plens d'aigua amb llum ultraviolada que reflexiona sobre el record i la memòria. Per la seva banda, José Antonio Asensio, professor de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, durà al portal de la Casa Oller la instal·lació Il·luminant el so de l'aigua, que fa evolucionar les formes de l'element líquid.

El dia 20 de febrer també s'instal·laran al carrer la vintena d'escultures de llum que estan fent diferents col·lectius de la ciutat, des de diverses associacions de veïns fins a entitats culturals i centres acadèmics.