Les Absentes fan dos concerts a Solsona i obren un parèntesi en la seva trajectòria

El grup solsoní Les Absentes va anunciar ahir que obre un parèntesi en la seva trajectòria després de nou anys d'activitat però abans s'acomiadarà dels escenaris amb dues actuacions a la ciutat de Solsona els dies 8 i 9 de febrer. Després, la formació posarà el punt final, almenys momentani, a un recorregut que es va iniciar el 2008.

El dijous 8 de febrer, Les Absentes tocaran a la Sala Polivalent de Solsona en el marc del Carnaval. Segons van avançar en un comunicat, serà «un concert de gran format carregat de sorpreses i col·laboracions que quedarà enregistrat». L'endemà, el grup actuarà al Casal Popular La Fura, el primer lloc en què es va donar a conèixer en el seu primer concert, l'any 2009. Serà una nit de «nostàlgia i col·laboracions mítiques per repassar totes les etapes de la nostra història i per fer sonar cançons que feia temps que no tocàvem».

En el mateix comunicat, la formació explica que «el nostre viatge fins al dia d'avui ens ha fet créixer com a músics, com a banda, com a amics i com a persones». El text continua dient que «9 anys més tard, encarem el futur d'una forma molt diferent, amb un descans que creiem ben merescut per tal d'afrontar nous projectes vitals de cadascun de nosaltres, que sovint costen de compaginar amb el ritme d'assajos i concerts d'aquests últims anys». El grup afegeix que «decidim aturar els nostres concerts durant el 2018, si bé no tanquem en cap moment la porta a retornar als escenaris amb les energies renovades i més ganes que mai».