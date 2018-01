Emilio Solla sedueix el públic de Navàs amb el seu talent i mestratge

El pianista i compositor argentí Emilio Solla va fer una actuació històrica i singular, diumenge a la tarda, al Casal Sant Genís de Navàs, i va posar de manifest el seu mestratge, domini del piano i la seva capacitat per connectar amb el públic. Es va mostrar proper, inspirat i molt emotiu en el seu retorn a Catalunya, on la dècada dels 90 va fer una estada com a professor i músic habitual dels clubs de jazz a Barcelona. L'actuació s'emmarcava dins el cicle de Concerts d'Hivern, organitzat per l'ajuntament. El pianista va tocar tres peces amb la Banda de Jazz de l'Escola de Música.