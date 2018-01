L'Aplec Internacional fa el salt als Estats Units en una edició especial que s'obre a Manresa

Manresa tindrà un paper protagonista en el 31è Aplec Internacional que promou l'Adifolk (Associació per a la Difusió del Folklore), que, per primer cop, viatjarà als Estats Units. Ho farà per participar en l'Smithsonian Folklife Festival, que se celebrarà del 27 de juny al 8 de juliol a Washington i que tindrà la cultura catalana com a convidada. La capital del Bages hi pren part per dues bandes: a través de la Fira Mediterrània, que participa en el comissariat del festival americà (vegeu Regió7 del 9 d'octubre passat) i com a Capital de la Cultura Catalana 2018.

Fins ara, en cada edició, l'Aplec Internacional ha ofert un tast de la cultura popular catalana en una ciutat europea. La primera va ser Amsterdam (Països Baixos), el 1988, i la darrera, l'any passat, Ostrava (República Txeca). En aquests 30 anys s'han visitat prop d'una vintena de països. El més trepitjat, França, en cinc ocasions. En aquesta nova edició, l'Aplec Internacional serà «excepcional». Titulat «Pont de Cultures: un viatge d'anada i tornada, Europa-Amèrica-Catalunya», Manresa donarà el tret de sortida a la celebració per, després, traslladar-se a Washington.

A Manresa, el festival se celebrarà l'11, 12 i 13 de maig i a partir de l'1 de març s'obriran les inscripcions per a la participació dels grups de tots els àmbits de la cultura popular catalana