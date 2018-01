Puput afina el so en el seu tercer disc

Una paraula tan suggeridora i contundent com és Purga dóna nom al tercer disc del grup bagenc Puput, que arribarà divendres a les botigues i es presentarà en societat el dijous 1 de març al teatre Kursaal de Manresa. La formació que integren Jordi Portabella (veu i guitarra), Juanjo Muñoz (bateria i cors), Marc Torregrossa (baix), Jordi Sánchez (guitarra) i Lluís Coll (teclats i sintetitzadors) ja té uns quants bolos en cartera, entre les quals l'actuació al prestigiós Festival Primavera Sound, a Barcelona, el diumenge 3 de juny.

«Crec que és un disc més senzill d'escoltar que els anteriors», va explicar Portabella ahir al migdia en la presentació del nou treball discogràfic de la banda: «és un àlbum més pop, tot i que en els directes hi ha més duresa, amb moments de psicodèlia». Portabella va afegir que « Purga presenta més coherència que la resta dels altres discos nostres».

Publicat per Hidden Track Records, Purga ja es pot escoltar des d'avui i fins divendres al web de la revista especialitzada Rockdelux, de forma gratuïta. A partir del dia 2 de febrer, el disc es podrà adquirir a les botigues -a Manresa, es vendrà a Músicas de Régimen- i a les diverses plataformes digitals existents en el mercat musical.

Segons Portabella, en el nou treball es palesa que «hem trobat un so que ens agrada». El cantant va afegir que «hem aconseguit unes bones mescles, i cada tema sona diferent, si bé això no vol dir que hi hagi disparitat estilística».

La feina de mescla i coproducció va anar a càrrec de Jordi Matas (Seward, El Petit de Cal Eril) i Ferran Palau (Anímic). Víctor Ayuso també va fer tasques de producció i gravació de bateries. Les veus addicionals es van gravar a la capella de Sant Valentí, de Sant Martí Sesgueioles.

Els nous assoliments els vol expressar la banda en la gira de concerts que iniciaran a principi de març. «Interpretarem els temes de Purga, i també farem altres temes dels discos anteriors però intentant portar-los a aquesta sonoritat que hem aconseguit ara», va comentar Portabella.

Pel que fa a les lletres, el vocalista va anotar que «no parlen de res concret» tot i admetre que «hi surt alguns cops el concepte de la mort. Som bastant pessimistes, però això no vol dir que les cançons que hi ha al disc siguin fosques o depriments». Juanjo Muñoz, per la seva part, va dir que «el paisatge visual» també contribueix a crear un imaginari i un sentiment més amable.

Puput serà l'1 de març (21 h) al Kursaal en la que serà la seva segona actuació a la Sala Petita del teatre després de presentar-hi el segon disc, Upupa Epops (2015). Les entrades tenen un preu de 15 euros, amb descompte de tres euros per als més grans de 65 anys, els més joves de 25 anys, els estudiants de les escoles de música i els posseïdors del Carnet Galliner. Les localitats es venen al Kursaal, 93 872 36 36 i www.kursaal.cat.

El grup continuarà la gira el 10 de març a La Jazz Cava, de Vic; el 6 d'abril a Els Pagesos, de Sant Feliu de Llobregat; l'endemà a La Bastida, d'Igualada; el 13 d'abril al BeGood, de Barcelona; i el 3 de juny al Parc del Fòrum en el marc del Primavera Sound.