el somriure glaçat

LA VISITA DE LA VELLA DAMA

? Direcció i dramatúrgia: Jordi Palet. Intèrprets: Xavier Capdet (Alfred Ill), Jordi Farrés (Helmesberger, mossèn i altres), Pep Farrés (Hofbauer, mestre i altres), Vicky Peña (Clara Zachanassian), Ireneu Tranis (alcalde, marit i altres), Jordi Vidal (veu en off), Adrià Bonjoch (guitarra) i Pep Coca (contrabaix). Diumenge, 28 de gener. T eatre Lliure de Gràcia. Barcelona. Entrades exhaurides



En el proper sopar amb els amics, preguntin si veuen proper el dia en què un xou de telerealitat recompensarà la cacera i mort d'un concursant, un condemnat a mort, un fugitiu de la justícia o un delinqüent comú qualsevol. Seria molt propi de l'e-ra de la condició pòstuma on hem anat a parar -segons definició de la filòsofa Marina Garcés-, després del desengany del progrés il·lustrat i el desgast del present etern de la postmodernitat. Vivim abocats a preguntar-nos no pas on anem sinó quan ens queda.

A mitjan anys 50 del segle passat, el dramaturg suís Friedrich Dürrenmatt va estrenar una peça teatral provocadora: una anciana torna al seu poble natal convertida en multimilionària. Té la intenció d'injectar diners a discreció a una localitat arruïnada, però imposa una condició terrible: la mort d'un antic amant que la va vexar.

Els igualadins Farrés Brothers i Cia. han recuperat el text i l'han dut al seu terreny: el resultat és un muntatge potent escenogràfi-cament en què la majoria de personatges són titelles a escala humana que accentuen la grotesca tragèdia de l'argument. La dimensió plàstica de l'espectacle s'amalgama a la perfecció amb la crua i descarnada violència de la lletra.

Els anoiencs van trobar la complicitat de Vicky Peça i Frank Capdet per interpretar els personatges centrals i per jugar a projectar el seu paper en uns individus tan reals com inanimats. Uns calaixos de fusta que tant serveixen de parets com de prestatges i taulells es van movent de posició en una proposta que posa el dit a la nafra d'un dels grans mals del nostre temps: els diners tot ho poden? És a dir: té preu la vida de les persones? Mirant la ribera de la Mediterrània trobaríem uns incidis preocupants de la resposta.

El text de Dürrenmatt llueix esplendorós a les mans dels Farrés i d'uns protagonistes esplèndids. La visita de la vella dama parla amb una lucidesa admirable de l'arbitrarietat del poder i l'omnipotència de l'economia, dos conceptes radicalment oposats a la democràcia. En un cert sentit, recorda Un enemic del poble, d'Ibsen, per la denúncia de la subordinació d'allò que és just a l'interès col·lectiu egoïsta. Una qüestió impressionant i tan vigent que no et deixa indiferent. Potser per això, a l'hora de saludar el públic, en el rostre de Vicky Peña es dibuixa un somriure desencaixat.