Planes rep el darrer record com a «defensor de la pau, la llibertat i la democràcia»

«Va fer una defensa aferrissada de la pau, la llibertat i la democràcia». Són les darreres paraules pronunciades en l'any Planes, els mots amb els quals ahir tancava l'últim acte l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, després de descobrir una placa a la casa on va néixer el periodista Josep Maria Planes i Martí. És un record per al darrer manresà il·lustre, galeria a la qual es va incorporar el mes de setembre passat.

Ahir al vespre, coincidint amb els 111 anys del seu natalici, es va descobrir una placa al carrer de la Canal, 26, entre el Born i el carrer Nou, que hi diu: «En aquesta casa va néixer Josep Maria Planes i Martí (1907-1936), un dels millors periodistes de Catalunya». El text destaca les revistes i publicacions que va dirigir, que és un dels referents entre els periodistes del país i que el seu compromís li va causar la mort. Set trets en un revolt de la carretera de la Rabassada, a mans d'un escamot de la FAI.

Manresa va posar el colofó a l'Any Planes, impulsat per un grup d'entitats que es van agrupar en la Comissió Any Planes, que ha donat relleu a la figura d'aquest periodista. Ahir, la regidora de Cultura, Anna Crespo, recordava la feina feta a través d'una trentena d'actes, amb conferències, una exposició, un monòlit de record a la Rabassada i el reconeixement com a manresà il·lustre.

Justament, Planes, que venia d'una família originària de la casa de les Planes, de Sant Mateu de Bages, va néixer en una casa que havia estat projectada per un altre manresà il·lustre, el penúltim, el què el va precedir, l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa. L'historiador i membre de la Comissió Any Planes Francesc Comas va explicar l'origen de la casa i del nom del carrer (el canal que baixava dels horts dels Carmelites i que connectava el senyorial carrer del Born amb el nou carrer, ple de d'oficis). Comas va fer fixar als assistents que la casa tenia tres façanes i que al capdamunt hi havia uns interessants esgrafiats.

La família Planes va arribar a Manresa pràcticament amb el naixement del periodista. El matrimoni va tenir set fills, com explicava ahir Ricard Planes, un dels germans que ha nascut a la casa pairal. La família va voler agrair a Manresa tot el que s'havia fet, el carrer que se li havia dedicat anteriorment, els actes d'ara, i Ricard Planes va voler fer esment especial al mural de la plaça del Carme, on hi ha dibuixat Planes amb la casa de Sant Mateu com a paisatge. El periodista manresà Josep Maria Planes és avui una mica més conegut, fins i tot per la mateixa família.