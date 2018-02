La santpedorenca Anaïs Vila porta dissabte al festival Barnasants el seu segon treball

La cantautora bagenca Anaïs Vila (Santpedor, 1986) presenta dissabte, a la vint-i-tresena edició del Festival Barnasants, el seu segon disc d'estudi, titulat Fosc, cançons per veure-hi clar ( Temps Record, 2017) . El concert, al Centre Cultural Albareda, començarà a les 8 del vespre (entre 9 i 12 euros). L'amor, la solitud, l'enyor i el dubte són els eixos emocionals del pop d'autor suggerent, amb tocs de soul i influències anglosaxones que presenta Vila en la seva nova proposta discogràfica. Un disc que la cantautora va publicar el setembre passat, amb dotze temes en català i anglès, i gestats a la ciutat de Liverpool, on hi va viure l'any passat. Fosc, cançons per veure-hi clar està produït per Roger Rodés, enregistrat a Barcelona i masteritzat a Liverpool.

Vila va penjar el cartell d'entrades exhaurides a la Sala Petita del Kursaal, el 9 de setembre passat, en l'estrena a Manresa de Fosc, cançons per veure-hi clar, un disc que manté l'essència creativa de l'autora, que va debutar el 2015 amb el disc Entre els dits (Temps Record). Cançons que neixen, com explicava ella mateixa, «d'una necessitat d'expressió». Amb el seu primer disc va ser finalista dels Premis Enderrock com a artista revelació i com a millor cançó d'autor, i finalista dels Premis Descoberta.