«Serà una Innocentada que sorprendrà»

El teatre Conservatori de Manresa es transformarà, des d'avui fins diumenge, en un plató televisiu. No serà per Jo pregunto sinó per un programa de talents titulat Tens un do que produeix Innocent TV. Sí, és la Innocentada, la farsa manresana per excel·lència, que compleix seixanta-una edicions i que trepitjarà de nou el rehabilitat teatre de Sant Domènec. La intenció és oferir al públic un espectacle que «sorprengui» pel nivell artístic, tècnic i de proposta escènica, subratllaven hores abans de l'estrena el director del muntatge, Jordi Gener (Manresa, 1985), i l'autor del text, Adrià Guitart (Manresa, 1987). El teló sense teló de la sitcom s'alçarà avui a les 9 del vespre. És el primer assalt.

Tens un do neix d'una nova i renovada comissió (vegeu Regió7 de l'1 de desembre) que va entomar el repte de no deixar perdre una «tradició escènica manresana» però que ha volgut, per relleu generacional i després de celebrar, l'any passat, sis dècades, afrontar un format diferent de l'habitual: ficció dins la ficció amb recursos tècnics propis del llenguatge televisiu. Així, Tens un do convidarà l'espectador a assistir al teatre per entrar a un plató de televisió. Hi haurà realització televisiva en directe durant la funció -a càrrec de Marc Alberti- i el públic coneixerà què passa al davant de les càmeres (el concurs) i al darrere (el que no es veu mai en pantalla: corredisses, nervis, enveges, relacions personals...). És una Innocentada de trencament? «És una Innocentada... però diferent», diu l'autor del text. La comicitat, el punt de crítica, les píndoles manresanes hi són però, com diu Gener, «el que canvia és el llenguatge escènic».

Els espectadors arribaran avui al Conservatori i es trobaran un teatre «despullat, sense cametes». Sense decorats, explica Gener. Seuran i veuran quatre grans pantalles de televisió i cinc càmeres, mentre a l'escenari, a la platea o sortint dels camerinos, els responsables de Tens un do (director, presentador, maquilladora...) i els artistes que participen en el talent xou, ultimen els preparatius per al directe. A tocar del públic seuran els tres membres del jurat que valoran les actuacions dels artistes que es presenten al concurs. El joc entre «la realitat i la ficció és difús», explica Gener, i aquest és «un dels punts forts de l'espectacle». Perquè, per exemple, bona part dels set concursants del programa són artistes de debò. Com el Màgic Pol o una tal Tuna Tunyina...

La filosofia del nou equip de la Innocentada passava per tres punts: «qualitat més que quantitat; preus populars -entre 13 i 15 euros- i la connexió entre dansa i teatre», diu Guitart. I per a Gener, Tens un do els reuneix amb escreix. A més, ressalta, «a nivell tècnic s'han superat les nostres expectatives». Tens un do té onze papers principals que porten a escena Ferran Junyent; Txell Vall, Pere Font, Montse Mas, Iolanda Segura, Roger Cirera, Albert Giralt, Joan Domènech i Aina Font, tots ells amb diverses Innocentades en el seu currículum, i Lluís Barrera i Dani Pérez, que s'estrenen en aquesta edició. A escena hi haurà una cinquantena de persones, entre ells, els setze ballarins del cos de ball, amb la direcció coreogràfica d'Ariadna Guitart.

Tens un do es podrà veure en cinc sessions aquest cap de setmana: avui, divendres i dissabte a les 9 del vespre; i dissabte i diumenge a les 6 de la tarda.