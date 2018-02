Berga inicia el camí per ser el 2021 Capital Cultural Catalana

L'Ajuntament de Berga ha iniciat el camí per presentar la seva candidatura per ser Capital Cultural Catalana l'any 2021, tal com ha proposat el grup municipal d'ERC. En el ple municipal celebrat anit tots els grups municipals van votar a favor de la proposta dels republicans i a partir d'ara es posarà fil a l'agulla. Si bé la moció proposada per Esquerra demanava a la corporació que aprovés la proposta, finalment es va canviar aquest verb pel d'iniciar, a instàncies del grup del PDeCAT, que va dir que abans de donar-hi llum verd cal estudiar com gestionarà l'Ajuntament aquesta iniciativa, treballar la proposta i parlar-ne amb les entitats per fer-les còmplices del projecte.

Ermínia Altarriba, portaveu del grup d'ERC, va dir que veuen la seva proposta «com una oportunitat de molt bon aprofitar per tal que Berga sigui més rica culturalment» i per definir un projecte estratègic que els diferents partits es facin seu i es busqui engrescar-hi les entitats de la ciutat per tirar-ho endavant. Altarriba va dir que s'ha de bastir un projecte de ciutat.

Tots els grups van trobar bé la proposta i hi van votar a favor amb l'esmena. Tanmateix hi va haver un intens debat per les objeccions que hi va fer el grup del PDeCAT, que va plantejar qüestions de fons perquè «el foc d'encenalls», com va titllar el regidor del PDeCAT Antoni Biarnés la proposta dels republicans, sigui més concret. I va considerar que ha estat «precipitada». Aquest grup creu que la proposta dels republicans s'hauria d'haver fet diferent. Primer, definir la capacitat del consistori per dur-la a terme, i després, saber el que es vol i es pot fer i plantejar-ho a les entitats de la ciutat per conèixer el seu grau d'implicació.

De la seva banda, el portaveu del grup del PDeCAT, Ramon Minoves, va dir que «per prendre la decisió» d'aprovar que Berga aspiri a ser Capital Cultural Catalana «cal haver fet els deures», i va esmentar saber el cost de les propostes i «els potencials beneficis» i fer la consulta al teixit cultural. Minoves també va retreure a ERC que havien trobat a faltar haver parlat més abans de la seva proposta. Així mateix, va dir que caldria establir contactes amb altres ciutats per «veure quines recomanacions» ens fan i saber també «què ens pot deixar a la ciutat i a les entitats». Minoves va dir que «no podem decidir aprovar un tema» així sense haver fet prèviament tota aquesta tasca. I va convidar a iniciar un procés d'estudi i de debat de la proposta.

Per la seva banda, la regidora de Cultura, Mònica Garcia, va dir que la proposta d'ERC «és una bona iniciativa» que «aportaria rellevància a Berga» i serviria per augmentar el coneixement de la cultura berguedana al país i la cultura catalana a la ciutat. Garcia va mostrar-se favorable a iniciar «el procés de consultes amb les entitats» i va raonar que caldrà «valorar la despesa». Garcia va recordar que el consistori només disposa d'una tècnica de Cultura a mitja jornada i va anunciar que «estem buscant alguna alternativa». La regidora del PSC Rosalia Monroy també va trobar bé la proposta d'ERC.