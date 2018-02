Les claus de l'ofici, segons dos pioners

Tres ponents de luxe per a la darrera xerrada que tindrà lloc a la BCNegra d'aquest 2018: diumenge al migdia, a les estances de la que fins fa poc va ser la Presó Model de la capital catalana, dos autors de la categoria de Juan Madrid (Màlaga, 1947) i Andreu Martín (Barcelona, 1949) conversaran sobre la literatura i la vida amb Paco Camarasa, fins l'any passat comissari del festival i llibreter de la ja desaparescuda Negra y Criminal que hi havia a la Barceloneta. La trobada porta per títol Perdona, però jo ja era aquí i reivindica el plaer d'escoltar dos dels autors pioners del gènere i una enciclopèdia vivent com Camarasa, que fa poc va publicar Sangre en los estantes, on aboca el seu coneixement sobre el tema. Diumenge, a les 13 h. Antiga Presó Model. Barcelona. Gratuït.