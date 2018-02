Crims dels dos extrems del continent americà

L'una ve de l'hemisferi nord i l'altra del sud. La primera es diu Louise Penny (Toronto, 1958) i la segona Claudia Piñeiro (Burzaco, 1960): canadenca i argentina i una mateixa passió per l'escriptura de gènere negre. Les dues autores conversaran en un acte que tindrà la periodista i escriptora Berna González com a moderadora. Louise Penny arriba a Catalunya amb la traducció d' Un bello misterio sota el braç, un altre relat ambientat en petites comunitats del Quebec on s'esdevenen crims terribles. Piñeiro, per la seva part, és autora de títols tan celebrats al seu país com Tuya, Las grietas de Jara i Betibú. D'aquesta dar-rera, Miguel Cohan va dirigir una pel·lícula que es projectarà a continuació. Dissabte, a les 20.15 h (conversa) i 21.30 h (film). Aribau Multicines. Barcelona. Gratuït.