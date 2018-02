collet-serra i neeson funcionen de nou

el pasajero

? Estats Units, 2018. Thriller. 105 min. Direcció: Jaume Collet-Serra. Guió: Byron Willinger i Philip de Blasi. Intèrprets: Liam Neeson (Michael MacCauley), Vera Farmiga (Joanna), Patrick Wilson (Murphy), Sam Neill (capità Hawthorne) i Elizabeth McGovern (Karen MacCauley). Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera).



Jaume Collet-Serra és un realitzador català que ha desenvolupat íntegrament la seva carrera als Estats Units, on va arribar quan només tenia divuit anys per esdevenir director. El seu nou llargmetratge és el quart que ha filmat amb Liam Neeson.

El pasajero està estretament relacionada amb les pel·lícules anteriors protagonitzades pel gran actor irlandès ( Sin identidad, Non-stop i Una noche para sobrevivir): totes ens submergeixen en el malson que pateix una persona força ordinària que es veu atrapada sobtadament en un vertigen tan amenaçador com laberíntic. En la darrera col·laboració amb Collet-Serra, el camalèonic interpret encarna un corredor d'assegurances que agafa el tren i que, després d'una conversa amb una misteriosa dona, és víctima d'una conspiració kafkiana.

La premissa argumental (i el to dramàtic) evoquen irremeiablement el cinema del mític Alfred Hitchcock (i precisament també succeeix en un tren un dels seus títols memorables, Alarma en el expreso). I també, com passa moltes vegades en les creacions del mestre britànic, ens podem oblidar de la credibilitat (i de la coherència) del guió: la trama d' El pasajero és, doncs, tan poc inversemblant com ho podia ser la de l'inoblidable Con la muerte en los talones. Però el que realment importa és que l'associació entre Collet-Serra i Neeson torna a funcionar a la perfecció.

El cineasta de Sant Iscle de Vallalta (especialitzat en els gèneres més populars, com el terror i el thriller) signa novament una intriga adrenalínica i claustrofòbica tan modesta com eficient. El pasajero dóna exactament el que promet: un suspens absorbent i mesurat, executat sense ínfules però amb un pols de ferro. El discret encís de la senzillesa.