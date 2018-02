La coral Bonavista, un peculiar grup vocal que juga a fer paròdia

Entre els participants ficcionats del concurs de talents Tens un do hi ha la peculiar coral Bonavista, la favorita del jurat i de l'equip del programa, formada per una desena de cantaires de perfils molt diferents, des d'un vocalista d'estil heavy metal fins al clàssic cantaire de cant coral. El cor exerceix de paròdia còmica, i interpreta un tema en castellà sobre la ciutat de Manresa.