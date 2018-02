El jurat del concurs, protagonista davant i darrere de les càmeres

Durant tot el programa, tant en el directe com sobretot durant els moments previs de la gravació i les pauses de publicitat, els tres membres del jurat adquireixen protagonisme per les seves valoracions i les relacions sentimentals que amaguen. Mentre el personatge de la Janet (Txell Vall) fa el paper de jurat amable, en Hans (Lluís Bar-rera) aporta la crítica més cruel parodiant Risto Mejide i en Jerald (Dani Pérez) hi afegeix un toc de bogeria.