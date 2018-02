Gossos celebrarà 25 anys a l'Auditori al costat de les millors bandes del país

La banda manresana celebrarà el 3 de maig 25 anys de carrera a L'Auditori de Barcelona amb un gran espectacle musical. Es tracta d'un concert únic i irrepetible on músics, actors i personalitats del món de la cultura homenatjaran la banda interpretant a la seva manera les cançons més conegudes del grup. Gossos ha convidats les bandes que els han acompanyat, als inicis i ara, en la trajectòria de dues dècades i mitja i amb les quals els uneix un sentiment d'admiració.

En un espai com L'Auditori, que permetrà barrejar música, emoció i màgia, descobrirem 8 bandes diferents tocant de manera inèdita temes com "Rere teu", "No és nou", "Quan et sentis de marbre" o "Corren". Aniran de la veu de Txarango, Sopa de Cabra, Els Pets, Blaumut, Els Amics de les Arts, Ramon Mirabet, Lax'n'busto, i Judit Neddermann. No hi faltaran les sorpreses

El 3 de maig les seves cançons començaran una segona vida de la mà de nous i consagrats músics. També pretén ser un espectacle on redescobrir la ploma dels Gossos a través de lletres recitades o melodies ballades pel món del teatre i l'escenografia, que també hi sortiran reflectits de diferents maneres.



La venda d'entrades



Les entrades surten a la venda avui dilluns 5 de febrer a les 12.00 del migdia al link de L'Auditori a un preu únic de 22 euros més despeses de gestió. I quan s'esgotin les entrades no hi haurà opció de comprar-les a taquilla. El link de venda és aquest.





Concurs de covers



Després de 25 anys, les cançons de Gossos han transcendit més enllà dels escenaris: nens, joves i adults han cantat al llarg dels anys les seves cançons en tots els espais de vida possibles.

Per això la banda de Manresa ha decidit obrir un concurs de covers perquè tothom qui vulgui enviï al correu jocantogossos@gossos.cat el vídeo amb una cançó seva. Tots els vídeos seran penjats a la web de gossos.cat. I a partir de l'1 d'abril s'obrirà un procés de votació a la mateixa web on el públic decidirà quina és la millor versió de totes.

El vídeo més votat rebrà com a premi actuar davant de les 2.000 persones que hi haurà la nit de L'Auditori amb els mateixos Gossos. El concurs es posa en marxa avui mateix.