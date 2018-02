Strombers presenta «Desig», el primer videoclip del seu nou disc, «Stromberland»

"Desig" és el nou videoclip dels cardonins Strombers en col·laboració amb el cantant de Txarango, Alguer Miquel. El videoclip arriba una setmana després de l'estrena del vuitè disc de la banda, "Stromberland", que els artistes defineixen com «Strombers en estat pur». Aquest videoclip, que conserva l´essència reivindicativa del grup, és el primer en col·laboració entre la banda i Txarango.

La cançó "Desig" representa un cant contra la guerra, «la voluntat de tota la humanitat». La tornada «Enterrarem les armes, no és només el meu desig, tota la terra ho canta» llença el missatge clau de la cançó, el desig de pau. Els Strombers asseguren que celebren «poder fer col·laboracions amb amics» ja que ells han estat una referència musical per Txarango i comparteixen escenaris des dels inicis d'aquesta banda.

Els Strombers són ja un clàssic del panorama musical català amb cançons com Nit de Sant Joan o Tocant el cel. A més, durant les gairebé dues dècades de trajectòria han fet d´altres col·laboracions amb, per exemple, La Pegatina i Búhos. Strombers començarà la seva gira oficial el 4 de maig a la sala Apolo de Barcelona. Tot i així, abans de donar el tret de sortida a la gira de presentació de Stromberland, la banda estarà en concert a Àmsterdam, Madrid i Cerdanyola entre d´altres ciutats.