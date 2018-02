«Cabareta» aixeca el teló de la programació per a la Gent Gran del Kursaal

Dirigida pel santvicentí Joan Maria Segura i protagonitzada per Maria Molins i Bàrbara Granados, Cabareta encetarà demà a la tarda la programació per a la Gent Gran a la Sala Gran del Kursaal. L'obra és un homenatge al Paral·lel de Barcelona dels anys 20 i 30 i recrea un cabaret com els d'abans però d'ara i en clau de dona. A Cabareta una actriu i una pianista han escrit i compost a quatre mans una col·lecció de temes que van de l'estil picant a la cançó de denúncia recordant Mary Sampere, Ángel Pavlovsky i Guillermina Mota. Aquest serà el primer dels tres muntatges de la programació, que continuarà el 21 de març amb Les dones de Frank, un espectacle musical dedicat a Frank Sinatra que combina cançons, anècdotes, històries i humor. La Dolce vita del Mag Lari posarà punt final al cicle el 25 de març amb una doble funció, després que s'esgotessin les entrades de la primera funció. El cicle de Gent Gran té el suport de l'Obra Social La Caixa i ahir es va presentar a l'Esplai de la carretera de Cardona (a la foto). Les entrades costen 15 euros, amb un preu especial de 6 per als més grans de 65 anys, i es poden adquirir a les taquilles del teatre, per telèfon i a la web. M. Pich