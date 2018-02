Concurs de 'covers' amb el lema #jocantogossos

? Després de 25 anys, les cançons de Gossos han transcendit més enllà dels escenaris. Per això la banda manresana ha decidit obrir un concurs de 'covers' perquè tothom qui ho vulgui enviï al correu jocantogossos@gossos.cat el vídeo amb una cançó seva. Tots seran penjats a la web de gossos.cat. I a partir de l'1 d'abril s'obrirà un procés de votació a la mateixa web on el públic decidirà quina és la millor versió de totes. El vídeo més votat rebrà com a premi actuar a L'Auditori.