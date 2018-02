els francesos bivouac captiven al kursaal

a corps perdus. opus 2

? Companyia: Cia. Bivouac. Intèrprets: Benjamin Lissardy , Gäetan Dubriont, Nhât-Nam Lé i Maureen Brow (màstils xinesos) i Charlie Marey (acrobàcies). Divendres, 2 de febrer. Teatre Kursaal de Manresa.

Un ventall inabastable és el que mostra l'art del circ cada vegada que en una vela, un racó de carrer i darrerament un escenari, desplega un imaginari, una nova expressió a descobrir. I aquest va ser l'exercici que la companyia francesa Bivouac va mostrar, divendres al Kursaal de Manresa, amb A corps perdus. Opus 2.

Un escenari amb un punt d'eficaç decrepitud, inconcret. Els llenguatges escènics s'annexen en un diàleg estètic: circ, teatre, dansa emprenen un camí en un petit apunt narratiu per desplegar amb perfecte correcció les vicissituds d'uns també incerts personatges, en una cerca personal un punt obscura però ferma; preguntes enfilades i llançades a l'aire, potser amb resposta? o no.

Una companyia formada per un equip solvent i compacte, en constant desafiament de l'esforç físic, es presenta, a ulls de l'espec-tador, com el més natural i senzill dels moviments que no va trigar a aixecar i fer sonar els primers aplaudiments de la vetllada. La companyia mostra un domini tècnic i complex de l'acrobàcia, especialment desenvolupada amb el pal, on van deixar palesos múltiples exercicis per fer obrir la boca i els ulls amb màxim astorament. Però cal sumar-hi la música en directe, atraient, complementària i integrada en l'amalgama que es desenvolupava a escena.

A corps perdus. Opus 2 és un muntatge petit però captivador i en què el llenguatge de circ fa un pas gegantí, sobretot, amb aquesta cerca que retorna a un lirisme i una poesia moltes vegades, malauradament, oblidada en el circ per l'espectacularitat. Tot i així, el caire íntim que ha donat a la peça la companyia no li resta aquesta sorprenent eficàcia màgica. Llargs aplaudiments van acomiadar la jove companyia francesa al final d'una funció que va registrar bona afluència de públic al Kursaal.