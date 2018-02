L'Auditori Valentí Fuster obre amb Carles Canut i Els Amics de les Arts la programació cultural

L´Auditori Valentí Fuster de Cardona, ubicat a l'antic cinema El Modern, començarà la seva programació cultural, batejada com Batecs culturals, el proper dilluns 12 de febrer. L'estrena la protagonitzarà l'actor Carles Canut que dirigeix i interpreta la lectura dramatitzada "La mala reputació, al voltant de George Brassens",que arriba a Cardona gràcies a la col·laboració de la Fundació Romea, la Diputació de Barcelona i l´Ajuntament de la vila bagenca. Es tracta d´un espectacle estrenat amb gran èxit al Romea de Barcelona i que combina diàlegs, recitatius i cançons a partir de textos de Brassens i d´altres autors a qui ell estimava i respectava, com Brel, Vian, Moustaki. El muntatge se serveix de les personalitats dels tres intèrprets, Ferran Frauca, Carles Canut i Miquel Pujadó (guitarra i veu i autor del guió i de l'adaptació de les cançons), acompanyats a l'escenari per Joan Humet ( contrabaix) i Manel López ( acordió). "La mala reputació" es podrà veure a les 20.30 h.

Tres dies més tard, el 15 de febrer, també a les 20:30h, l´Auditori acollirà de manera excepcional el Cicle Gaudí amb la projecció de "La llamada", una comèdia musical que signen els 'Javis' (Javier Calvo i Javier Ambrossi) i que recentment ha estat guardonada amb el premi Gaudí del públic a la millor pel·lícula.

La programació cultural continuarà el dissabte 17 de març amb Els Amics de les Arts, que presentaran a Cardona "Un estrany poder", el seu darrer treball discogràfic, el quart d'estudi, publicat ara fa un any.

Els següents Batecs culturals tindran segell bagenc. El 26 de maig serà el torn de la percussió corporal, la dansa i la música amb SSM BigHand, amb Santi Serratosa al capdavant i l'espectacle "Sako". I, el 29 de juny, la sala principal de l´antic cinema "El Modern" de Cardona, recuperarà la seva essència gràcies a la Camerata Bacasis i al manresà Miquel Coll que portaran "Llums, càmera,... música!", una proposta per gaudir, de manera simultània de dues arts: el cinema i la música.



Entrades a la venda

Les entrades de la lectura dramatitzada del dia 12 es podran reservar el mateix dia una hora abans de la funció i prèviament per internet al mail info@auditoricardona.com. Per al Cicle Gaudí, com sempre, es vendran una hora abans de la projecció (a la taquilla de l´Auditori). Per a la resta de la programació es posaran a la venda en els propers dies per internet, a través de la web, i a les xarxes socials de l´Auditori (Facebook i Twitter).

Tot i que el nou equipament, que forma part de la Fundació Cardona Històrica, es vol posicionar com un referent en la divulgació i l´educació per a la salut i la seva activitat principal esdevindrà l´acolliment de cursos i convencions de l´àmbit científic, l´Auditori també fa una aposta per la cultura com a component indispensable per aconseguir aquest posicionament i la dinamització de Cardona i el seu entorn.